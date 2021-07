Tecnologia permite novas formas de investimento Imobiliário

Curitiba – PR 12/7/2021 –

Entre os exemplos de inovação está a primeira plataforma de comercialização de ativos reais, como imóveis, através de tokenização do Brasil

Em meio aos prejuízos provocados pela pandemia do novo coronavírus, que assola o mundo há mais de um ano, o Brasil é um dos países mais afetados, tanto nos números de vidas perdidas, como na economia. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa média de desocupação para o ano de 2020 foi de 13,5%, a maior desde 2012.

Apesar deste cenário, um setor que caminha na contramão desses números é o de Construção Civil. De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, a construção abriu 117.476 novos empregos, aumento de 5,34%. Sendo o segundo setor que gerou o maior número de postos de trabalho formais nos últimos 12 meses, atrás apenas da Indústria.

Valorização imobiliária

Os números positivos podem ser explicados pela valorização imobiliária crescente no Brasil nos últimos anos. O Portal Valor Investe divulgou informações que dão conta de que, de acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o investimento em imóveis tenha rendido, em média, 15,3% ao ano na década que vai de 2009 a 2019.

Investir em imóveis é o objetivo de muitos brasileiros. Segundo estudo realizado pela OLX Brasil, em abril do ano passado, 37% dos compradores e 41% dos locatários seguiam normalmente à procura de um novo imóvel apesar da pandemia que se expandia.

Além dos altos custos, investir em um imóvel pode ser um processo burocrático e que requer assertividade por parte do comprador, afinal, errar nessa escolha trará como consequência prejuízos financeiros, sem considerar o desgaste emocional.

A tecnologia, que já permite abertura de contas e investimentos totalmente on-line através das fintechs, investindo nas tradicionais ações em bolsas de valores on-line, bem como com a negociação de ativos digitais através tecnologia blockchain, pode ajudar quem busca investir em imóveis e em empreendimentos imobiliários com segurança e de forma totalmente digital. Trata-se do token de permuta imobiliária.

O que é token de permuta imobiliária

Rafael Felcar, CEO da Toke Invest, a primeira plataforma de ativos reais tokenizados do Brasil explica: “oferecemos uma plataforma digital em blockchain para comercialização de ativos reais como imóveis, commodities e infraestrutura (telecom, saneamento e energia). O Permutoken é o primeiro produto que oportuniza ao comprador o ganho de capital ao comprar um terreno que está permutado com incorporador de primeira linha por apartamentos, através de um ativo digital tokenizado”.

Para quem não está tão familiarizado com o termo, o blockchain, basicamente, é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de tipos específicos de informação pela internet. São pedaços de código que carregam informações conectadas em diversos servidores, formando uma corrente criptografada. Isto explica o nome. Este sistema proporciona segurança às transações das moedas digitais – as criptomoedas. Como a rede não está centralizada em nenhum lugar e possui diversas camadas de segurança, invadi-la é extremamente difícil.

Esta tecnologia, além de garantir a segurança de criptomoedas em todo o mundo, permite a validação de documentos, a troca de ações, comercialização de músicas, filmes, rastreamento de remessas, como também de transações financeiras.

No caso da Toke Invest, o comprador investe em partes de um terreno onde será desenvolvido um empreendimento por valores acessíveis, o que gera o direito de receber parte de um ou mais apartamentos. Estes ativos podem ser negociados a qualquer momento. A companhia está registrada na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, na categoria B, o que traz transparência por apresentar demonstrativos financeiros auditados publicamente. Todas as operações da companhia são amarradas por assessores legais premiados nacional e internacionalmente. A venda dos ativos reais é regulada pelo CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

Rafael Felcar finaliza: “Investir em ativos reais traz a segurança de não estar tão sujeito a questões de política econômica ou à inflação, por exemplo. Na prática, o objetivo do Permutoken é proporcionar ao cliente ganho de capital imobiliário ao participar de uma operação de permuta com excelentes construtores. Quem adquire um Pemutoken percebe ganho de capital como os grandes incorporadores, pois adquire um terreno a preço de custo e recebe apartamentos prontos do Incorporador, o que gera uma segura curva de valorização imobiliária.”

