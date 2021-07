Blue Yonder é nomeada 2021 Microsoft Global Independent Software Vendor and Manufacturing Partner of the Year

São Paulo 22/7/2021 – Ganhar o Global ISV Partner of the Year é uma grande honra e conquista da Blue Yonder, e reflete o sucesso da nossa companhia de ponta a ponta com a Microsoft

Empresa também é reconhecida pela Microsoft Japão como Parceiro Automotivo do Ano; finalista do prêmio Parceiro do Ano Global de Varejo e Bens de Consumo, além de Parceiro do Ano no Reino Unido

A Blue Yonder anunciou que ganhou os prêmios Global Independent Software Vendor (ISV) e Global Manufacturing 2021 Microsoft Partner of the Year, bem como Microsoft Japan Automotive Partner of the Year. A Blue Yonder também foi nomeada finalista do Global Retail & Consumer Goods 2021 Microsoft Partner of the Year e UK 2021 Microsoft Partner of the Year. A Blue Yonder foi homenageada, entre um campo global dos principais parceiros da Microsoft, por demonstrar excelência em inovação e implementação de soluções para clientes com base na tecnologia Microsoft.

“Ganhar o prêmio de ‘Global ISV Partner of the Year’ é uma grande honra e conquista para a Blue Yonder. Esse reconhecimento reflete nosso sucesso de ponta a ponta com a Microsoft. Cada equipe dentro da empresa desempenhou um papel importante na aceleração e no crescimento de nossa parceria estratégica”, afirma Carl DCosta, Global General Manager, Partner Success, Blue Yonder.

Segundo DCosta, a Blue Yonder está orgulhosa de ser reconhecida como líder global pelo trabalho de supply chain em Manufatura, Varejo e Bens de Consumo, assim como pelo trabalho com clientes conjuntos no Reino Unido e no Japão. “Graças às nossas soluções inovadoras, baseadas na nuvem que construímos com Azure, fomos capazes de fornecer uma cadeia de suprimentos mais resiliente para os nossos clientes”, analisa.

Os prêmios ‘Microsoft Partner of the Year’ reconhecem os parceiros Microsoft que desenvolveram e entregaram soluções de excelência nas tecnologias da companhia durante o ano passado. Os prêmios foram classificados em várias categorias, com os homenageados escolhidos em um conjunto de mais de 4,4 mil indicações, enviadas em mais de 100 países ao redor do mundo. A Blue Yonder foi reconhecida pelo fornecimento de soluções e serviços de excelência em ISV, Manufatura, Varejo, Bens de Consumo, bem como por seu trabalho com clientes conjuntos no Reino Unido e no Japão.

A Plataforma Luminate ™ da Blue Yonder foi construída exclusivamente na Microsoft Azure – e é a primeira e única plataforma de tecnologia integrada e enriquecida com inteligência que abrange a cadeia de suprimentos, planejamento de varejo, logística e entrega em uma solução end to end. Os clientes podem integrar Platform-as-a-Service em sua cadeia de suprimentos com recursos líderes do setor de Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning (ML), recomendações prescritivas, um único modelo de dados e experiências de usuário, orientadas por fluxo de trabalho.

“É uma honra anunciar os vencedores e finalistas dos prêmios Microsoft Partner of the Year de 2021. Estes parceiros notáveis demonstraram um profundo compromisso com a criação de soluções de classe mundial para os clientes – da nuvem à ponta – e representam alguns dos melhores e mais brilhantes que nosso ecossistema tem a oferecer”, afirma Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales and Channel Chief, Microsoft.

Website: http://www.blueyonder.com