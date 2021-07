Todos contra o novo Coronavírus: estudantes distribuem chocolates para enfermeiros em postos de vacinação

São Paulo 15/7/2021 – O Community Service visa ampliar o olhar do aluno em relação às necessidades do outro, ao contexto social de maneira mais ampla

Alunos do High School da Griggs International Academy executaram ação solidária na atividade complementar da disciplina Community Service

Iniciativas altruístas a serviço de uma determinada comunidade, normalmente, aquecem o coração tanto de quem pratica quanto de quem recebe a solidariedade. Nestes tempos difíceis que a humanidade enfrenta em decorrência da pandemia da Covid-19, fazer o bem é o abraço que não se pode dar pessoalmente. E, quando se trata dos profissionais da saúde, é mais que merecido.

A propósito, professores e alunos do High School da Griggs International Academy (GIA-BR) do Colégio Santa Madalena Sofia, em Maceió (AL), realizaram uma ação importante, chamada de Community Service e fizeram por onde. Eles criaram um projeto para arrecadar e distribuir chocolates a todos os profissionais da saúde envolvidos na vacinação contra o novo Coronavírus, nos oitos postos de saúde de Maceió.

Para quem não conhece, a matéria Community Service da GIA-BR é parte do currículo, por meio da qual as escolas afiliadas desenvolvem projetos e trabalhos com os alunos, cujo objetivo é desempenhar um processo educacional de maneira humanista, ou seja, que valorize o ser humano e sua condição humana, fundamentado em um currículo baseado nos valores dignidade, honra, respeito e integridade. Karem Ragnev, diretora acadêmica da GIA-BR – Brasil e América Latina, explica que a metodologia Griggs para esse projeto complementar está atrelada ao compromisso de uma educação ética, intercultural e global. “Os projetos são desenvolvidos em prol de uma respectiva comunidade e envolvem diferentes formas de empreendedorismo social, por exemplo”, explica Karem.

Isabela Galvão de Andrade Lima Hastenreiter, coordenadora do GIA-High School no Santa Madalena Sofia, que idealizou o projeto de doação de chocolates, em conjunto com seus alunos, explica que a ideia surgiu quando ela foi se vacinar e notou a intensa rotina de trabalho dos enfermeiros. “Entre uma vacina e outra, uma das profissionais comentou que estava há algum tempo sem se alimentar e gostaria de um chocolate para ganhar energia”, relembra a coordenadora. Foi então, que ela compartilhou a ideia com seus alunos, os quais resolveram aprimorá-la e colocá-la em ação.

Passo a passo

Isabela sugeriu o projeto aos alunos, que acolheram com entusiasmo e se prontificaram para adoçar o trabalho dos profissionais e, ao mesmo tempo, desempenhar o Community Service. Os próprios estudantes coletaram diversas barras de chocolate, de modo que todos os postos de vacinação de Maceió foram contemplados.

Segundo Isabela, o empenho dos alunos foi inquestionável. Ao mesmo tempo em que se organizavam para as distribuições dos chocolates, eles divulgavam o trabalho, não somente em toda a comunidade escolar, mas também para familiares e amigos, de forma virtual (via WhatsApp, Instagram, etc.), o que ajudou na arrecadação dos chocolates. Sobre a distribuição, a coordenadora explica que, devido aos protocolos sanitários contra a Covid-1919, os alunos organizaram-se em pequenos grupos e realizaram as entregas em formato de rodízio. E os pais participaram também, levando os estudantes até o ponto de entrega.

“O Community Service é um projeto do nosso currículo que visa ampliar o olhar do aluno em relação às necessidades do outro, ao contexto social de maneira mais ampla”, comenta Karem, ressaltando a importância das doações de chocolates aos enfermeiros. Isabela, por sua vez, completa que “este projeto mostrou a importância de trabalhar a favor do próximo e, principalmente, retribuir de maneira singela os esforços de quem está na linha de frente ao combate à pandemia, em Maceió”.

E finaliza: “contudo, os projetos de Community Service desenvolvidos durante o período de aulas remotas, por conta da pandemia, ajudam a renovar o sentimento de esperança de nossos alunos, permitindo um olhar para a vida de maneira mais leve, mesmo no contexto pandêmico, em que vivemos”.

