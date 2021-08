Mais homens buscam por harmonização facial

Recife – PE 2/8/2021 – As vantagens da harmonização orofacial vão além do resgate da autoestima, com a melhora da proporção da face e redução dos sinais de envelhecimento.

Crescimento da procura por intervenções estéticas na face tem aumentado a oferta desses serviços no mercado, mas é preciso atenção na hora de escolher o profissional mais adequado

Segundo dados do Google Trends, ferramenta de tendências do Google, o termo “harmonização facial” teve um aumento de 450% nas buscas entre os meses de dezembro de 2019 a dezembro de 2020, demonstrando que o interesse pelo procedimento está aumentando cada vez mais, mesmo em meio a uma pandemia. E se engana quem pensa que a “corrida” por traços mais harmônicos tem força apenas entre as mulheres. De acordo com levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, o número de procedimentos de harmonização facial teve um aumento de 255%, levando em conta apenas os procedimentos feitos em homens.

Esse “boom” na procura por intervenções estéticas que prometem deixar o rosto mais simétrico e rejuvenescido, corrigindo pequenas imperfeições de forma menos invasiva do que uma cirurgia plástica, aumentou consideravelmente a oferta desses serviços no mercado. No entanto, é preciso cuidado, pois nem todo profissional está habilitado para realizar os procedimentos de forma segura.

Entre as intervenções mais procuradas por homens e mulheres estão os preenchimentos com ácido hialurônico ou toxina botulínica, em primeiro lugar, seguidos de injeção de bioestimuladores, lifting facial, diminuição de papada e bichectomia; todos são procedimentos que devem ser realizados por profissionais da saúde habilitados, como o cirurgião dentista, e com especialização na área. Como são considerados minimamente invasivos, os procedimentos são seguros para serem realizados em consultório, desde que o espaço tenha toda a estrutura de biossegurança necessária.

“Na odontologia, essa atuação é chamada de harmonização orofacial, pois busca o equilíbrio estético e funcional da face, avaliando não só a parte externa, como também a estrutura óssea do paciente, antes de sugerir os procedimentos que mais se adequam a sua necessidade e desejo de mudança”, explica a cirurgiã dentista Léa da Hora Galvão, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia – SBTI e franqueada em Pernambuco da rede de clínicas de estética dental e facial Ortoestética.

A especialista também reforça a importância de buscar profissionais que não só estejam em constante aperfeiçoamento, pois novas técnicas surgem a cada momento, como também invistam em novos materiais e tecnologias e saibam lidar com intercorrências. “Um profissional sério vai, primeiramente, ouvir do paciente o que ele deseja, o que quer transformar em sua face. Após a avaliação completa das suas proporções, vai definir em conjunto com a pessoa as estratégias para chegar ao melhor resultado, mantendo a individualidade de cada um”, completa.

A especialista reforça que vantagens da harmonização orofacial vão além do resgate da autoestima, com a melhora da proporção da face e redução dos sinais de envelhecimento. Através dessa especialidade odontológica, é possível, também, corrigir a mastigação, diminuir as dores de cabeça e na articulação da mandíbula, melhorar as alergias e a apneia do sono, estimular a respiração pelo nariz, aumentar o sucesso da colocação de implantes, entre outros benefícios, proporcionando melhor qualidade de vida para o paciente.

