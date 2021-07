Nova técnica medicinal é alternativa no combate a doenças crônicas

São Paulo – SP 30/6/2021 –

Segundo a Doutora Leticia Fontes, responsável pela QuantumLife, a maioria das doenças crônicas pode ser prevenida ou controlada. Neste sentido, a Ozonioterapia, uma técnica terapêutica complementar, pode auxiliar a busca por qualidade de vida

De progressão lenta e de longa duração, as doenças crônicas podem ser silenciosas ou sintomáticas, o que não deixa de comprometer a qualidade de vida de quem as possui. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são a causa de 63% das mortes no mundo. No Brasil, já respondem por 74% dos óbitos.

Neste sentido, doenças como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (bronquite crônica, enfisema pulmonar), doenças cardiovasculares (hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC, doença vascular periférica, entre outras), diabetes, câncer e doenças renais crônicas são amplamente reconhecidas.

Além destas, ganham destaque doenças neuropsiquiátricas (como depressão, distúrbios relacionados ao abuso de álcool e outras drogas) e doença de Parkinson e Alzheimer.

Em 2013, a American Medical Association classificou a obesidade como doença, enquanto uma condição como um problema crônico, que demanda tratamento de longo prazo. A organização — uma das mais influentes do globo — tomou a mesma decisão de outras entidades médicas internacionais, como a OMS.

Em tempos de pandemia do novo Coronavírus, a situação é ainda mais alarmante: pessoas que têm doenças crônicas fazem parte do grupo de risco para o vírus, o que aumenta, e muito, as chances de complicações com a doença.

Segundo a Doutora Leticia Fontes — responsável pela QuantumLife —, a boa notícia é que a maioria das doenças crônicas pode ser prevenida ou controlada.

“Com foco em tratar o organismo e não a doença ou os sintomas, a Ozonioterapia – uma terapia complementar – pode auxiliar o doente crônico que busca uma vida de qualidade, com saúde e bem-estar”, afirma.

O que é Ozonioterapia?

A Ozonioterapia é uma técnica terapêutica que utiliza uma mistura de gases medicinais, oxigênio e ozônio para auxiliar no tratamento de diversas questões de saúde, incluindo doenças crônicas.

A Ozonioterapia não é uma especialidade médica, mas uma técnica terapêutica. Assim, pode ser realizada por diversos profissionais de saúde devidamente capacitados, como, por exemplo, biomédicos.

Ainda segundo a Doutora Letícia Fontes, a imunidade do ser humano oscila e, em alguns momentos, pode ficar baixa. Existem, no entanto, fatores que podem aumentá-la, como boa qualidade de alimentação e sono, rotina de hábitos saudáveis e tratamentos de saúde, como a Ozonioterapia.

Como uma técnica complementar mundialmente conhecida, a Ozonioterapia não possui restrição de idade, razão pela qual pode ser indicada para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

“Tratamentos com ozônio medicinal podem ser feitos tanto para tratar problemas de saúde, quanto para evitá-los. O gás ozônio possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e analgésicas.” afirma.

Ainda segundo a Doutora, a Ozonioterapia pode auxiliar o tratamento do paciente que busca melhora de dores crônicas, cicatrização, tratamentos de feridas infectadas, doenças virais, doenças inflamatórias, síndromes respiratórias agudas, problemas circulatórios, entre outros.

“Os tratamentos com Ozonioterapia podem ser realizados de diversas formas, agindo em problemas específicos ou melhorando a imunidade geral do organismo. É uma alternativa e tanto para o doente crônico, que é protagonista de sua saúde, faz o acompanhamento necessário e agora tem a Ozonioterapia como uma forte aliada”, conclui.

Tratamento Ortomolecular e Ozonioterapia

Com a população cada vez mais consciente da importância de cuidar da própria saúde de forma natural e preventiva, a busca por tratamentos complementares para minimizar o uso de remédios cresce exponencialmente. Nesse cenário, por exemplo, a QuantumLife – uma rede de clínicas focada em tratamentos ortomoleculares e ozonioterapia – viu a oportunidade de trazer para o mercado acessibilidade e atendimento personalizado para seus clientes, que são acompanhados continuamente por equipe multidisciplinar e especializada.

