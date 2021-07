Segurança é apontada como prioridade para 88% dos viajantes, revela pesquisa

São Paulo – SP 26/7/2021 – “O seguro-viagem ganhou ainda mais importância e o intuito tem sido comprar produtos mais completos e robustos, além apenas da negociação de preços”

Novo perfil de viajante torna busca por seguro-viagem completo um dos principais pré-requisitos antes de viajar

Durante o mês de maio, o estudo “Jornada de Retorno” foi realizado pela Collinson, especialista global em fidelização de clientes e experiências dos viajantes, e trouxe dados de dois levantamentos feitos pela empresa em 13 países, incluindo um recorte dedicado ao Brasil. O maior destaque foi para informação de que 88% dos passageiros afirmaram que é preciso que se sintam seguros ao viajar em meio à pandemia. Esta necessidade é um termômetro eficiente para analisar a volta das viagens. E, mais que isso, é um sinal que demonstra o aumento na busca por segurança e, consequentemente, viajantes mais experientes e planejados.

Como referência, esta foi a primeira vez na história da CORIS Seguro Viagem em que o seguro nacional quebrou a barreira dos 30% em vendas, chegando a 34% do total dos bilhetes emitidos. Este número tem aumentado devido a uma maior busca por segurança que a pandemia trouxe, independentemente do destino escolhido. Desde tal tendência, além de ser a cobertura mais buscada pelos turistas, cerca de 15 países e regiões exigem um certificado de seguro que inclua explicitamente, entre outras condições, a cobertura de despesas médicas por COVID-19. As seguradoras reagiram rapidamente à situação criada pela pandemia e, desde o verão passado, incluíram cobertura de assistência médica para COVID-19.

Todas essas implementações vão ao encontro do novo momento que vive o segmento do turismo, onde principalmente as escolhas e considerações do turista mudaram. “O seguro-viagem ganhou ainda mais importância e o intuito tem sido comprar produtos mais completos e robustos, além apenas da negociação de preços”, afirma Taís Mahalem, Head de Marketing e Digital da CORIS. Outro sinal de que os viajantes estão mais atentos à segurança é o aumento na contratação do Plano VIP da Coris Brasil, um produto mais completo, que representava apenas 12% dos seguros vendidos no ano de 2019 e, após o início da pandemia, passou a representar 38% de todos os seguros vendidos. O que corrobora com a mudança do novo viajante e da importância que este produto tem tomado no planejamento das novas viagens.

Antes de formalizar uma política, recomenda-se recorrer a aconselhamento profissional. A maioria dos seguros de assistência em viagens é comercializada por mediadores, especialmente agências de viagens e corretoras. Entretanto, hoje o seguro pode ser emitido de maneira virtual, nas plataformas online das empresas, disponíveis ao consumidor direto. Não importa como, fato é que o aumento na procura e emissão do seguro e a busca por maior segurança nas viagens fortalecem a indispensável condição de viajar com proteção e com empresas que possuem tradição e excelência em atendimento. Anteriormente ignorado em muitas viagens, o produto, por fim, tem recebido seu prestígio pelos brasileiros.

