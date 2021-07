Brasil mantém o mercado de estética em crescimento

São Paulo, SP 14/7/2021 –

Tratamentos corporais, como o Método Barbara Aguiar, visam recuperar a autoestima de mulheres e homens.

Segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) o ano de 2020 obteve no Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos um crescimento de 5,8%. Esse percentual mostra que mesmo durante o período de pandemia e tantas adversidades o mercado da estética se mantém como um dos mais promissores do Brasil.

Essa tendência se confirma no primeiro quadrimestre com 5,7% de crescimento em 2021 segundo (ABIHPEC), o resultado demonstra que o brasileiro tem mudado seus hábitos de higiene e estética. O mercado por sua vez disponibiliza novos produtos e serviços para atender e suprir as necessidades desse público cada vez mais exigente.

A busca por procedimentos estéticos tem como motivação as demandas sociais que exigem dessas pessoas mais do que elas podem ou se sentem capazes de oferecer e a principal justificativa levantada é a insatisfação com a própria imagem.

Para Barbara Aguiar, fisioterapeuta e criadora do Método Barbara Aguiar Tratamento para Estrias, ter o desejo de mudar algo no corpo é um sentimento comum. “Todos devem se amar como são, mas isso não os impede de querer melhorar aquilo que os incomodam. Por isso, “encontrar soluções eficazes e que ajudem a recuperar a autoestima é fundamental nesse processo”.

Durante a pandemia, segundo o estudo Convid-Pesquisa de Comportamento, elaborada pela FIOCRUZ em parceria com a UFMG e a UNICAMP em 2020, mostra que a permanência das pessoas em casa associada a fatores como ansiedade, tristeza e solidão trouxeram como consequência um aumento no consumo de alimentos não saudáveis. E essa combinação pode resultar no aumento dos níveis hormonais, aumento de peso e no aparecimento das estrias em alguns casos, afirma Barbara.

Segundo Barbara, as estrias se caracterizam por um rompimento das fibras que sustentam a camada intermediária da pele, formada por colágeno e elastina (responsáveis pela elasticidade e tonicidade). “Normalmente estrias aparecem devido às alterações hormonais que fragilizam as fibras e capilares sanguíneos da derme caracterizando uma lesão. Estrias afetam homens e mulheres em idade adulta ou durante a adolescência, mulheres no transcorrer da gestação e até mesmo crianças”, complementa.

Diante disso, Barbara trouxe para o mercado de estética um tratamento que visa recuperar a autoestima de mulheres e homens. “Com a restauração da pele estriada, fazemos com que o tecido que sofreu lesão, seja substituído por um novo tecido”.

“A procura por tratamentos que melhorem a autoestima tem crescido muito, principalmente agora com a pandemia. Eu lido com esse mercado desde 2013 e a auto estima faz muita diferença na vida das pessoas. Hoje, nós temos resultados entre 70% e 100% no tratamento de estrias brancas e vermelhas”, afirma Barbara.

Com o crescimento acelerado do mercado a Fisioterapeuta conta que ampliou a sua rede de atuação para fora do país. “O Método Barbara Aguiar Tratamento para Estrias foi criado em 2013, com a divulgação, resultados positivos e muito trabalho, hoje o procedimento pode ser encontrado “não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos”.

Para mais informações: https://www.barbaraaguiar.com.br/

“Instagram: @estrias.barbaraaguiar”.

Website: https://www.barbaraaguiar.com.br/