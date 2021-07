Férias no Shopping Prado Boulevard tem arraiá e parceria com o Cineplex

Campinas, SP 28/7/2021 – Balões, chapéus de palha e outros elementos típicos de festa junina, integraram a versão pocket do Arraiá Prado Boulevard

A campanha “Férias no Prado Boulevard” se estenderá por todo o mês de julho com diversas atividades relacionadas à festa junina e distribuição de 40 cupons de meia-entrada no Cineplex

A distribuição dos 40 cupons de meia-entrada, limitados a um por CPF e lançados todas as terças-feiras no aplicativo do Shopping Prado, com validade de apenas um dia, sendo obrigatório o uso exclusivamente nas quartas-feiras e mediante um consumo acima de R$ 10,00 na bomboniere, foi intitulada “Às quartas nós usamos cupom do Prado”, fazendo referência ao filme que marcou a geração que cresceu nos anos 2000, “Meninas Malvadas”. De segunda a quinta-feira todos os clientes já pagam meia entrada e ao adicionar o cupom da campanha, o filme escolhido sairá de graça.

A decoração centralizada, típica e minimalista, com varais de bandeirinhas em toda a praça de alimentação, além de balões, chapéus de palha e outros elementos típicos de festa junina, integrou a versão pocket do Arraiá Prado Boulevard, realizada nos dias 16, 17 e 18 de julho. “Apesar da retomada das atividades, em relação ao mesmo período do ano passado, ainda não é um ano confortável para realizarmos eventos grandiosos, porém trouxemos um pouco dessa alegria da festa junina e das férias escolares, com campanhas bem estruturadas e sempre respeitando a quantidade de pessoas e horários determinados pelo governo, em atenção aos cuidados necessários para prevenção da Covid-19”, completa João Paulo Malandrin, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard.

Barracas de pastel, cachorro quente, caldos, pratos feitos à base de milho, frutas cobertas com chocolate, entre outras comidas típicas, ficaram localizadas no estacionamento do Pão de Açúcar, para que a festa acontecesse ao ar livre e respeitando o distanciamento. Além disso, a distribuição de 50 maçãs do amor mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping gerou empolgação entre os clientes, que puderam aproveitar vários cupons de descontos e brindes lançados durante a realização do evento.

Serviço

Shopping Prado Boulevard

Campanha: “Férias no Prado Boulevard”

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Quando: até 31 de julho

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingo das 14h às 20h

Website: http://www.pradoboulevard.com.br