Acreditações internacionais atribuem qualidade à área da saúde

São Paulo 13/7/2021 –

De acordo com Surgical Review Corporation (SRC), credenciamento aumentou em até 71% segurança para pacientes; organização certificou clínicas e equipes brasileiras do segmento de cirurgia bariátrica e metabólica

Em meio à pandemia de Covid-19, a acreditação hospitalar, seja de organizações públicas ou privadas, tornou-se um meio interessante para atestar qualidade e compromisso com a saúde e segurança de pacientes. Nesse sentido, órgãos internacionais demonstram a importância e os benefícios desse tipo de certificação, sobretudo, para os centros cirúrgicos e de emergência.

De acordo com um estudo da IQG Health Services Accreditation, realizado com 199 instituições de saúde brasileiras, os hospitais com alguma acreditação internacional tiveram um menor impacto na pandemia em relação àqueles que não eram credenciados. No quesito segurança, o resultado do estudo também admirou.

O relatório mostrou que os hospitais e centros cirúrgicos com credenciamento sofreram menos com os efeitos do Covid-19, com uma pontuação média de 2,86, contra 2,98 dos que não tinham acreditação. As instituições foram analisadas em uma escala de 1 a 5, sendo 1 para o impacto mais baixo e 5 para o mais alto.

Padrões de qualidade

Diferente da certificação, a acreditação hospitalar confere excelência tanto no âmbito clínico quanto gerencial. Com isso, o órgão acreditador realiza uma análise criteriosa dos quesitos técnicos do processo, comprovando a competência técnica da instituição de exercer de forma segura e qualificada o que se dispõe.

Segundo a Surgical Review Corporation, organização sem fins lucrativos, devido a esses padrões- que exigem compromisso com a excelência, experiência, análise do prontuário do paciente, equipe cirúrgica, e outros – a certificação aumenta a segurança e a qualidade do atendimento. Segundo dados da entidade, o credenciamento aumentou em até 71% a segurança para os pacientes.

Centro e equipe cirúrgica de excelência

A SRC é reconhecida mundialmente por desenvolver os mais respeitáveis programas de certificação na área da saúde. A entidade avalia os centros de ponta a ponta, desde a unidade até a equipe hospitalar. Recentemente, a organização acreditadora certificou as instituições e profissionais brasileiros que atingiram a máxima pontuação em seus programas de excelência.

Entre os certificados, estão algumas clínicas e profissionais do segmento de cirurgia bariátrica e metabólica. Apesar da queda no último ano, esse procedimento continua sendo realizado e recomendado por especialistas. Conforme a SBCBM (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica), a cirurgia de redução de estômago pode diminuir em até 48% o risco de mortalidade pela Covid-19.

Em vista disso, as equipes cirúrgicas tiveram que redobrar os protocolos para atuar com mais qualidade e segurança. O Hospital e Maternidade Vitória Anália Franco, de São Paulo, por exemplo, foi um desses centros. A instituição foi recertificada como Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica pelo SRC, estando entre os 16 provedores credenciados por seu empenho em fornecer segurança e atendimento excelente aos pacientes.

Para José Afonso Sallet, cirurgião do aparelho digestivo e médico responsável pelo centro de cirurgia bariátrica do hospital, um dos fatores que influenciaram a conquista do selo foi o atendimento transdisciplinar. “Psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, cirurgiões e equipe de enfermagem, preparados para cumprirem todas as etapas do processo, desde a primeira consulta, avaliação, exames pré-operatórios, cirurgia, e acompanhamento após o procedimento”.

Conforme o médico, que também foi certificado como Cirurgião Mestre em Cirurgia Bariátrica e Metabólica (Master Surgeon) pelo SRC, uma certificação de qualidade não se conquista do dia para noite e, geralmente, envolve rígidos processos. O médico explica que, em caso de dúvidas, os pacientes devem sempre procurar por clínicas e profissionais de saúde que possuem algum selo de qualidade.

Website: https://www.sallet.com.br/