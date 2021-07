Campanha “Doação em Dobro” apoia o projeto Brasil sem Fome no Amazonas e no Pará

São Paulo, SP 15/7/2021 –

Objetivo da ação da bioMérieux é dobrar o que foi doado pelos funcionários a famílias em situação de risco, que resultou em mais de 33 mil pratos de comida

Ciente da importância de ações de responsabilidade social para apoiar famílias em situação de risco na pandemia, a bioMérieux, empresa francesa líder no segmento de diagnóstico in vitro, realizou a 3ª edição da campanha “Doação em Dobro”, para arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza entre seus colaboradores em junho de 2021.

Desta vez, o projeto apoiado foi o Brasil sem Fome, da Ação da Cidadania, por meio do qual serão enviadas cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia nos estados do Amazonas e Pará, que neste momento são os que possuem menor número de doações em âmbito nacional.

O volume de doações dos colabores foi revertido em dobro pela bioMérieux, totalizando mais de 33 mil pratos de comida ou o equivalente a 674 cestas básicas, aproximadamente.

Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza. Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou no movimento social mais reconhecido do Brasil. Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais.

Há mais de 55 anos no mercado, a bioMérieux é líder na área de diagnóstico in vitro. Em todo o mundo, a empresa tem o propósito de contribuir efetivamente com o desenvolvimento da saúde pública, fornecendo soluções (reagentes, equipamentos e softwares) que determinam a origem da doença e de contaminações de produtos industrializados a fim de melhorar a saúde do paciente e garantir segurança aos consumidores.

A bioMérieux está presente em 43 países, com mais de 11.200 colaboradores e fornece para mais de 160 países com o apoio de uma grande rede de distribuidores.

Em 2018, as receitas atingiram 2,4 bilhões de euros, com mais de 90% das vendas internacionais.

