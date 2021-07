Movimento para sustentabilidade: denim e a moda

São Paulo/SP 5/7/2021 –

O denim do futuro é uma peça que respeita o meio ambiente, os seus consumidores e os seus colaboradores. Por isso, ele combina tanto com o desenvolvimento sustentável aliado à tecnologia e ao conforto.

De acordo com dados disponibilizados pela ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, todos os anos 175 mil toneladas de resíduos têxteis são descartados de forma prejudicial ao meio ambiente. Porém, com todos os desafios, alternativas estão sendo estruturadas para transformar as empresas, favorecendo desde a fabricação dos tecidos até a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. “Nosso foco é crescer com rentabilidade e, para isso, temos que continuar sendo inconformados, inquietos e criativos para entregar produtos e serviços mais competitivos, com menor custo e maior qualidade, sem deixar de lado a responsabilidade socioambiental”, afirma Gustavo Manfredini, CEO da Capricórnio Têxtil, que comemora 75 anos este ano. “Os próximos dois anos serão dedicados à consolidação do novo posicionamento de marca e produtos, das novas estratégias de gestão, visando a excelência profissional e o crescimento sustentável”.

O consumidor do século XXI é atualizado e, na maioria das vezes, procura por empresas as quais cumprem o seu papel social e ecológico. E o denim do futuro é uma peça que respeita o meio ambiente, os seus consumidores e os seus colaboradores, por isso, ele combina tanto com o desenvolvimento sustentável aliado à tecnologia e ao conforto. “Estamos olhando para o resultado provocado por nossas ideias e ações tanto do ponto de vista social, quanto econômico e ambiental”, diz o CEO Gustavo Manfredini. “Isso implica na revisão de uma série de processos e na prática de novas ações, como redução do uso de recursos hídricos, reaproveitamento de efluentes, redução de uso de químicos, redução dos descartes e reuso de matérias-primas, além da compensação da emissão do gás carbônico produzido em todas as etapas de trabalho”.

A Capricórnio Têxtil atua em toda a cadeia produtiva, desde a compra do algodão, fabricação de fios até tingimento e construção do tecido denim. São mais de 60 tecidos, com infinitas possibilidades de lavagens, divididos em seis grandes famílias: Original Denim, Light Denim, Confort Denim, Flat Confort Denim, Poli Confort Denim e, a novidade, o Eco Denim, que conta com pelo menos um atributo sustentável, seja na matéria-prima, no processo de produção ou trabalhando a economia circular como um dos resultados práticos do Movimento para Sustentabilidade. “O nosso Movimento para Sustentabilidade está pautado em três pilares independentes: produto, planeta e comunidade e segue os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, um esforço global para construir um futuro melhor”, finaliza o CEO da Capricórnio.

Website: http://www.capricorniotextil.com.br