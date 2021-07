Empreendedores adotam inovações e atualizações tecnológicas para se manterem no mercado competitivo

São Paulo, SP 2/7/2021 – Com a pandemia da Covid-19, a tecnologia desempenhou um papel fundamental e de muita importância na vida das pessoas e também das empresas

A tecnologia tem um papel fundamental no sucesso dos negócios, o que permite a sobrevivência e o crescimento das empresas até em momentos de crise

A inovação tecnológica é a principal responsável por mudar o mercado e os modelos de negócios, trazendo vários desafios para as empresas e empreendedores em relação a inovar, acessar conhecimento e incorporar novas tecnologias, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBAE. De acordo com o estudo da Accenture (NYSE: ACN), as empresas que investiram pesado em tecnologia durante a pandemia da Covid-19 conseguiram aumentar significativamente a vantagem de crescimento em relação aos seus principais concorrentes. Entre elas os Leapfroggers, 18% da amostra, empresas que investiram em estratégias tecnológicas agressivas e progressivas e adotaram algum tipo de tecnologia na nuvem ainda em 2017. Em 2020, o número chegou a 98%.

Com o avanço acelerado da tecnologia no mundo, muitos setores buscam nas inovações tecnológicas novos tipos de empreendimentos e atualizações competitivas para se manterem no mercado, informa Cristiano Carone de Mello, graduado em Administração de Empresas, com foco nas áreas de gestão empresarial, vendas e marketing e planejamento estratégico. “Criar um negócio digital utilizando a internet é cada vez mais comum no nosso cotidiano. Coisas que antes pareciam impossíveis, hoje são consideradas comuns e indispensáveis”, afirma o profissional.

Há alguns anos, diz Cristiano, era inacreditável imaginar que com um pequeno aparelho celular em mãos seria possível acessar praticamente qualquer conteúdo e de qualquer lugar do mundo, pedir uma comida de um restaurante, ou chamar um motorista de aplicativo sem precisar fazer uma chamada telefônica. Essas e outras mudanças foram desenvolvidas graças às inovações tecnológicas.

Mello, que possui cursos de Planejamento Estratégico para Gestão da Inovação, Treinamento em Gestão da Qualidade, Operações Imobiliárias, entre outros, observa que as mudanças impactaram no comportamento das pessoas e das empresas. Muitas precisaram aprender a acompanhar a evolução e conviver com as novas tecnologias. Essa adaptação trouxe uma série de benefícios, como a melhora na qualidade de vida, o acesso rápido e fácil ao conhecimento, simplificando a troca de informações e a quebra de várias barreiras da comunicação.

O estudo “Make the Leap, Take the Lead“ mostra que as empresas que aumentaram investimentos em tecnologia – como nuvem e inteligência artificial (IA) – tiveram aumento de receita 5x mais rápido do que as concorrentes. Mais de 70% das empresas líderes aumentaram os investimentos em segurança na nuvem e 68% apostaram na nuvem híbrida. Os líderes também se aprofundaram em tecnologias como IoT (70%), IA e machine learning (59%).

“Quero ressaltar que com a pandemia da Covid-19, a tecnologia desempenhou um papel fundamental e de muita importância na vida das pessoas e também das empresas. Ela possibilitou que mesmo a distância as relações pudessem ser mantidas e que os negócios sobrevivessem, muitos até cresceram, como foi o caso do e-commerce, portais de cursos on-line, serviços oferecidos on-line e outros”, explica o administrador de empresas.

De acordo com os dados do índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) em parceria com o Neotrust | Movimento Compre & Confie, o e-commerce segue em expansão no Brasil, só no mês de dezembro de 2020, registraram alta de 53,83%, com crescimento de 55,74%.

Conforme o especialista, apesar de todo desenvolvimento tecnológico e os benefícios, muitas empresas que não acompanharam o avanço da tecnologia foram fechadas e tiveram seus negócios destruídos com a pandemia. “Os avanços tecnológicos poderão beneficiar muitos empreendedores nos próximos anos. As pessoas e as empresas evoluíram 10 anos em 1 ano na área tecnológica”, conclui Cristiano Carone de Mello, com experiência em gestão de operações, desenvolvimento de negócios, planejamento e redução de custos e aquisição de novos clientes.

Website: http://linkedin.com/in/cristiano-carone-mello