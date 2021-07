Com aumento da utilização da Cloud Computing pelas empresas, profissionais de TI com certificação Cloud ganham destaque no mercado

São Paulo, SP 7/7/2021 – As organizações atuais, mais do que nunca, enxergam a importância do investimento no segmento tecnológico e em profissionais bem qualificados

Segundo a GeekHunter, o impacto da pandemia da Covid-19 tornou a Nuvem a opção mais adequada para as organizações, com isso, houve um aumento de 50% na procura por profissionais em Cloud

Com avanço acelerado da tecnologia e do crescimento de dados nas organizações, as empresas passaram a adotar a Cloud Computing como estratégia para administrar os negócios, segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC). De acordo com os dados do centro, só em 2020, o armazenamento baseado em Nuvem passou de 25% para 35%, e o software empresarial na Nuvem aumentou de 20% para 27%, assim como o uso da capacidade de processamento de Cloud que foi de 16% para 23%, com isso, empresas passaram a contratar mais profissionais da Tecnologia da Informação (TI) com certificação de Cloud.

A certificação Cloud pode ser uma porta de entrada para quem procura um diferencial no mercado de trabalho, pois, o profissional certificado atrai um maior interesse das organizações, informa Dyogo Paniago Magalhães, graduado no curso de Sistemas de Informação e pós-graduado em Infraestrutura e Gerenciamento de Serviços em TI. “No procedimento de obtenção da certificação, o profissional só a obtém depois de ser aprovado na prova de habilidades específicas para, assim, torna-se um especialista. A prova avalia o conhecimento e a habilidade naquela determinada área”, esclarece Dyogo.

As principais características que fazem a computação em Nuvem ser tão atrativa para as organizações, segundo Magalhães, são as reduções de custos, a escalabilidade e a elevação que o setor de Cloud propõe. Mas, o especialista avisa que para isso é preciso ter um profissional capacitado e certificado.

“As organizações atuais, mais do que nunca, enxergam a importância do investimento no segmento tecnológico e em profissionais bem qualificados. Esses investimentos facilitam e trazem soluções em períodos de tempo menores”, esclarece Magalhães, com certificações em: MCSE: Core Infrastructure — Certified 2019, MCSA: Windows Server 2016 – Certified 2018, Exam 70-473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions, Exam 742: Identity With Windows Server 2016, Exam 741: Network with Windows Server 2016, Exam 740: Installation, Storageand Compute with Windows Server 2016 Planning and Administering SharePoint 2016.

Segundo a consultoria Gartner, até o ano de 2025, 80% das empresas brasileiras já terão migrado os Data Centers para Nuvem. Com isso, a expectativa é que os investimentos em Cloud Computing no país somem cerca de R$ 28 bilhões nos próximos anos, abrindo novas oportunidades. De acordo com estimativas da Associação Brasileira das Empresas de TI e Comunicação, até 2024, serão 421 mil postos de trabalho criados no setor.

Conforme o especialista, uma Certificação Cloud mostra para o mercado qual é a especialidade do profissional, comprovando o domínio e expertise no assunto. Ele afirma que a computação em Nuvem, apesar de ser teoricamente nova, é uma tecnologia que veio para ficar, e que o investimento em cursos e certificações é garantia de um futuro certo e com grandes oportunidades nas empresas, nacionais e internacionais, por priorizarem muito o conhecimento obtido por meio de certificações.

“Quando eu ingressei no mercado de trabalho não tinha uma certificação. E ao me deparar com uma entrevista de emprego e com alguns candidatos certificados, percebi que estava com um ponto a menos. Mas, mesmo assim consegui ir até o final do processo seletivo e entrar em uma vaga. Um ano depois trabalhando na empresa, eu me dediquei para atender a necessidade do mercado. Tirei seis certificações, e me tornai especialista em MCSE e MCSA na plataforma Microsoft. Isso fez e faz toda diferença no meu ramo, e com certeza fará no seu. Vale a pena investir”, finaliza Dyogo Paniago Magalhães, com experiência em Windows Server, Exchange, SharePoint, Linux, solução de virtualização VMwarevSphere, Hyper-V, Citrix, XenServer, clusters, balanceadores de carga, sistemas de backup e antivírus, Azure, AWS e Google Cloud.

