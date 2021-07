Com 98,1% dos brasileiros com acesso à internet pelo celular, empresários se adaptam às Redes Sociais para atrair novos consumidores

brasil 20/7/2021 – O empresário às vezes não tem verba suficiente para pagar uma agência de propaganda, mas profissionalizar o Marketing Digital é viável para qualquer empresa

O novo cenário causado pela adaptação do mercado à crise provocada pela COVID-19 traz muitas oportunidades para pequenos e médios empreendedores que têm domínio do uso de ferramentas digitais como Redes Sociais e anúncios de Marketing Digital.

Durante a pandemia, o setor do Marketing Digital cresce cerca de 25% ao ano, segundo Jornal O Dia de 10/02/2021. Isso acontece pois as empresas estão se adaptando para manter a comunicação com o público-alvo e essas frentes do marketing e comunicação trazem muita flexibilidade, direcionamento e alcançam as pessoas mesmo dentro de casa com investimentos baixos, diferentemente de uma veiculação na televisão, por exemplo, que custa alto.

Para essas oportunidades ficarem mais claras, o principal exemplo de crescimento vem do segmento de e-commerces, que já vinha em forte expansão no Brasil, e a pandemia acelerou ainda mais, refletindo em significativo aumento em 41% no ano de 2020, tendo um faturamento de R$ 87,4 bilhões, segundo dados do relatório Webshoppers feito pela Ebit | Nielsen e Bexs Banco.

O segmento de e-commerces é apenas um exemplo do potencial que o Marketing Digital traz, já que é um tipo de negócio totalmente online, as oportunidades de uma comunicação online bem feita funcionam para todos os segmentos de negócios.

O Marketing Digital tem sido um dos caminhos mais positivos quando se pensa em uma alternativa da crise por conta do novo coronavírus. É claramente visível dentro do crescimento de diversas empresas que adotaram essa vertente da publicidade.

Esses dados fazem cada vez mais sentido quando se observa a sociedade brasileira, onde o número de celulares é quase o dobro do número de habitantes, de acordo com a FGV-SP. Além disso, durante a pandemia, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirma haver um aumento de 40% a 50% no uso da internet.

Hoje, 98,1% dos brasileiros acessam a internet pelo celular, são dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua TIC) 2018.

Além da alta penetração com quase toda a população brasileira online, o Brasil é o 3º país do mundo em que as pessoas passam mais tempo em aplicativos, em média 3 horas e 40 minutos por dia, dados da consultoria App Annie 2020.

Ainda com os dados dessa pesquisa, a empresa que domina o topo dos aplicativos mais usados é o Facebook, com mais de 130 milhões de brasileiros com uma conta na principal plataforma social da companhia, isso contando apenas uma das principais Redes Sociais da companhia, o próprio Facebook, sem contar o Instagram e o WhatsApp.

Não é por menos que o Marketing Digital cresceu tanto durante esse período e ainda apresenta muito potencial.

O Marketing Digital oferece um meio mais rentável para pequenas e médias empresas se expressarem, o uso de Redes Sociais é o maior exemplo disso, fazendo do mercado mais democrático. Isso pode ser representado pelo fato de que 51% dos usuários de smartphones descobrem uma nova empresa ou produto enquanto realizam uma pesquisa, de acordo com a maior empresa global de Marketing da América Latina, a RockContent.

São diversas empresas e pessoas que oferecem informações e materiais de estudo para aplicar o Marketing Digital. Mas, nem sempre são todos confiáveis e realmente educativos.

O publicitário, empresário e nômade digital, Rodrigo Schmiegelow, atua desde 2007 na área e é proprietário da consultoria caranaue – “conhecimento para você ter escolhas”, diz que todas as empresas podem fazer comunicação de qualidade usando as melhores técnicas do Marketing Digital aplicadas nas Redes Sociais por conta própria.

Nestes anos de experiência, Rodrigo Schmiegelow atendeu clientes de todos os tamanhos e segmentos, e ao perceber que negócios regionais, menores ou em crescimento estavam perdendo oportunidades com o Marketing Digital porque simplesmente clicavam no botão “Turbinar” em Redes Sociais como o Facebook achando que teriam resultados, lançou como um de seus projetos o curso “Metodologia Marketing Digital 5.0”, mostrando em seu conteúdo estratégia e organização para que empresas e negócios consigam aproveitar as melhores oportunidades que essas Redes Sociais oferecem:

“Fazer propaganda no Marketing Digital é simples, porém, percebi que alguns empresários estavam descrentes do potencial das Redes Sociais por terem tentado impulsionar publicações sem nenhum conhecimento prévio”, afirma.

Com isso ele ainda reforça que há um mar de oportunidades com a flexibilização de atingir o público certo, no momento certo, com a mensagem certa, e foi para poder compartilhar seu conhecimento com o maior números de empresários possível que criou seu curso com didática simples, objetiva e direta:

“O empresário às vezes não tem verba suficiente para pagar uma agência de propaganda, mas profissionalizar a comunicação é viável para qualquer um, ensino técnicas para facilitar a vida do empreendedor que quer impulsionar seu negócio sem perder tempo, hoje em dia mais valioso do que dinheiro”, afirma Rodrigo Schmiegelow.

Cursos como este ensinam a manusear as Redes Sociais como Facebook e Instagram e as ferramentas de anúncios como Facebook Business, Google Ads, entre outros recursos para instruir empresários o caminho para fazer com que a marca conquiste presença digital e possa se inserir ou melhorar o desempenho no mercado.

Usar essas ferramentas é uma forma crucial de apresentar as empresas ao público-alvo, principalmente nesse cenário de pandemia em que tantas precisaram se reinventar.

De acordo com a RockContent, 1 milhão de logins são realizados no Facebook e 347 mil scrolls (movimento de baixar a tela) são feitos no Instagram a cada minuto, mostrando o índice de crescimento de pessoas nas Redes Sociais, há muita oportunidade para as empresas neste cenário.

Com isso, o Marketing Digital vem ganhando espaço, sendo uma das melhores maneiras para empresários apliquem por conta própria influenciando no crescimento do negócio.

Website: https://metodologiamarketingdigital.com/maratona-metodologia-marketing-digital/