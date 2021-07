Tratamentos íntimos brasileiros atraem pacientes norte-americanas

São Paulo 26/7/2021 – O novo tratamento livra as mulheres de todos os incômodos causados pela incontinência urinária e, com isso, ajuda no aumento do prazer

Estudo mostra que o tratamento com laser melhora a lubrificação e aumento do prazer



Quem precisava de tratamento médico inovador no Brasil tinha de recorrer aos EUA. Agora, esse caminho se inverteu. São as norte-americanas que têm vindo ao Brasil em busca de medicina de ponta e técnicas exclusivas.

Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de países que mais realizam procedimentos estéticos. Dados que colaboram para o crescimento do chamado “turismo médico” no Brasil, que é quando o paciente vem de outro país só para passar por um procedimento.

A dermatologista Angélica Pimenta é uma das profissionais que notou o aumento de pacientes vindos do exterior. Ela possui uma clínica a 15 minutos do aeroporto de Guarulhos e tem recebido em média 20 pacientes por semana vindas dos EUA apenas para passar por tratamentos.

De acordo com ela, o procedimento mais procurado é o rejuvenescimento íntimo, feito com laser. Atualmente, cerca de 68% das mulheres possuem algum tipo de insatisfação com a região íntima . É isso que mostrou pesquisa recente feita com 398 mulheres de 16 a 45 anos de idade nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. O estudo foi promovido pela Nielsen Brasil, a Intimus, e a Troiano Branding.

“O rejuvenescimento íntimo, que é a nossa especialidade, é feito com laser, praticamente indolor e com resultados imediatos. Pode ser utilizado para combater flacidez, coloração escura, falta de lubrificação, dor na relação sexual, incontinência urinária, regeneração e estética da área íntima. Por isso, está sendo tão requisitado”, explica a especialista.

A dermatologista explica que as pacientes geralmente desembarcam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vão até a clínica, passam pelo procedimento e retornam para os EUA. “Esse é outro motivo pelo qual o rejuvenescimento íntimo é procurado. As pacientes querem um tratamento rápido e indolor, que não impeça que elas viagem na sequência”, disse a dermatologista.

Benefícios do laser íntimo

Estudo da Unicamp feito com 24 mulheres com histórico de câncer de mama na pós-menopausa e sintomas de ressecamento vaginal e/ou dispareunia, mostrou que tratamentos com laser na região íntima provocaram nessas pacientes melhoras significativas com relação à lubrificação, prazer, orgasmos e até satisfação com o parceiro.

“A tecnologia evoluiu muito e hoje é possível resgatar a autoestima da mulher e tratar problemas como incontinência urinária sem cirurgia, apenas com um laser indolor”, explica Dra. Angélica Pimenta, dermatologista especializada em rejuvenescimento íntimo.

O que pode ser tratado com laser:

Incontinência urinária;

Candidíase por repetição;

Flacidez;

Coloração escura;

Falta de lubrificação;

Dor na relação sexual;

Regeneração e estética da área íntima.

Neste link é possível saber mais sobre o assunto.

Website: https://angelicapimenta.com.br/