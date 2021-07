Cirurgia refrativa elimina 100% o uso de óculos e lentes de contato?

Dourados, Mato Grosso do Sul 9/7/2021 – Para quem quer reduzir a dependência do uso de óculos ou das lentes de contato, a cirurgia refrativa é a solução

A cirurgia refrativa surge como uma solução para quem tem dificuldade em enxergar de forma nítida. Mas, será que ela tem o poder de fazer as pessoas aposentarem de vez os óculos ou as lentes de contato? A empresa Visão Hospital de Olhos, em Dourados, Mato Grosso do Sul, explica todo o processo.

A cirurgia refrativa visa tratar os três problemas mais conhecidos de visão pelos brasileiros: miopia, hipermetropia e astigmatismo. Por meio de um moderno equipamento e de alta precisão é feito o procedimento cirúrgico, que corrige os vícios de refração.

Durante a sua realização, o médico altera a curvatura da córnea e, desta forma, modifica a córnea de maneira a corrigir os principais erros refrativos. Vale destacar que tal processo pode ser feito, basicamente, de duas formas:

– Técnica cirúrgica PRK;

– Técnica cirúrgica Lasik.

Para quem quer reduzir a dependência do uso de óculos ou das lentes de contato, a cirurgia refrativa é a solução. Entretanto, para se submeter ao procedimento é necessário:

– Ter mais de 18 anos e ter o grau já estabilizado;

– Realizar exames pré-operatórios para análise do quadro.

Os benefícios da cirurgia são:

– Melhora a qualidade de vida: elimina óculos e lentes de contato e, com isso, a rotina passa a ganhar facilidade uma vez que o paciente passa a ver de forma nítida e clara para dirigir, trabalhar, fazer exercícios etc.;

– Segurança e eficácia no procedimento: simples, segura e rápida, a cirurgia tem duração de alguns minutos apenas, além de riscos mínimos e resultados satisfatórios;

– Rápida recuperação: o pós-operatório também é tranquilo. Isso ajuda o paciente a retomar as atividades rapidamente. Entretanto, para isso, é necessário seguir as recomendações do especialista para o completo sucesso do processo.

