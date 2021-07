Com uso de Inteligência Artificial, Infracommerce expande Same Day Delivery para outras capitais do Brasil

30/7/2021 –

Análise preditiva ajuda a empresa a se antecipar, agilizando as entregas

A Infracommerce CXaaS S.A. (B3:IFCM3), empresa de soluções digitais para e-commerce, começa a expandir o serviço de Same Day Delivery (Entrega no Mesmo Dia) para outras capitais do país, após sucesso na cidade de São Paulo.

O uso de inteligência artificial, aliado à análise de dados, contribui, e muito, para que as entregas sejam rápidas e assertivas, uma vez que o trabalho em todos os pontos da jornada do consumidor está sendo realizado de forma estratégica e eficiente. “Nossa prioridade é fazer com que o consumidor tenha sempre uma experiência de qualidade durante toda sua jornada de compra. Garantir que o produto dele chegue no mesmo dia, e em excelente estado, para nós é primordial. Além disso, levar essa experiência a mais clientes de outras partes do país incrementa nossas vantagens competitivas e nos deixa extremamente felizes”, afirma Glória Porteiro, head de transportes da Infracommerce.

A agilidade do processo precisa começar já no Centro de Distribuição, com a roteirização dos pedidos, picking e packing automatizado, digitalização da logística, otimização de ocupação dos caminhões e uso de própria frota, tudo funcionando de forma conjunta. “A implementação do Same Day Delivery veio para completar o trabalho estratégico que temos feito em nossa logística. Trabalhar com tecnologia de ponta em todas as partes dos processos nos ajuda a ser mais eficientes em custo e rapidez na entrega para que mais consumidores sejam surpreendidos de forma positiva”, aponta Glória.

Além do uso de tecnologia, manter Centros de Distribuição (CD) e Dark Stores (pequenos espaços localizados nos centros urbanos, geralmente com grande concentração de pessoas e pedidos online) em lugares estratégicos espalhados pelo Brasil ajuda muito a agilizar as entregas, porque a Infracommerce tem uma alta concentração de pedidos por origem e isso torna mais fácil a otimização de rotas. Diante deste cenário, o algoritmo de projeção de demanda determina os locais onde as vendas estarão concentradas, de modo que a estratégia de middle mile seja otimizada via Dark Stores, o que possibilita fazer avanços de estoque e atender o consumidor em horas, ou até em minutos.

“Hoje, nós conseguimos entregar em até quatro horas para um cliente do segmento de luxo, em endereços de São Paulo capital, e proporcionar para esses consumidores uma experiência diferenciada que, na maior parte das vezes, é mais rápida do que o deslocamento para a compra em uma loja física”, garante Glória Porteiro. Atualmente, a Infracommerce já conta com 10 CDs em capitais como Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, além do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e tem planos para expansão.

Análise Preditiva

Por meio da análise preditiva, as empresas conseguem analisar dados sobre o comportamento do consumidor, como quais produtos ele mais compra e onde, além de fazer uma projeção de quais outros produtos ele também poderia comprar, baseado no seu histórico, a chamada venda cruzada. E antecipar situações, ou vendas, permite às empresas adotarem um comportamento mais proativo e, por que não, mais certeiro também.

“Temos uma base com todo o histórico de compras dos nossos clientes e análises que nos mostram onde eles mais consumiram e o quê e, a partir daí, conseguimos otimizar melhor os estoques de cada Dark Store uma vez que o abastecimento com novos produtos será mais certeiro”, diz Glória.

A partir desse histórico, uma predição do que pode realmente vender no futuro é criada, além de um estudo de probabilidades sobre a venda de um item em conjunto com outro, tudo para compor melhor a cesta que o consumidor pode querer.

“Nosso objetivo é que o cliente faça suas compras e tenha uma experiência unificada, recebendo os produtos de uma só vez. Diferente de outros marketplaces, que enviam itens de um pedido separadamente, a Infracommerce se preocupa em montar seus fluxos e processos para que isso não ocorra. Receber tudo de uma vez faz parte da experiência única que queremos proporcionar aos nossos consumidores”, conclui.

