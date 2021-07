Iniciativa de professora une aprendizado e jogos online

São Paulo, SP 14/7/2021 – “Alunos que nunca tinham enviado nenhuma atividade me procuraram e começaram a assistir a aula on-line”

Após identificar que os alunos dividiam a atenção entre a aula e os jogos, a professora Jordana desenvolveu um torneio de Free Fire onde para participar é primordial realizar as tarefas de estudo.

Com a pandemia de COVID-19 foi necessário reaprender, e adaptar, diversas tarefas cotidianas para o ambiente digital. Trabalho, convivência e estudo passaram a ser realizados quase que exclusivamente pela internet. Devido a estas mudanças novos desafios se fizeram presentes, entre os educadores uma das principais questões foi justamente como conseguir captar a atenção do estudante em um ambiente onde a oferta de distração é muito alta.

“Com o ensino remoto se fez necessária a adesão da internet na casa dos alunos, e a compra de aparelhos de celular. Com isso eles trocaram os estudos pelo jogo. Deixando de lado as atividades e se dedicando apenas ao jogo”. Foi após identificar essa questão que a professora Jordana Teixeira criou o projeto #estudarmudaojogo e a Copa Tia Jooh de Free Fire. A competição, que já está em sua segunda edição, conta com a presença de alunos da Escola Municipal Ermelinda Gomes Carneiro e de outras escolas do município de Lassance, em Minas Gerais.

Após identificar que disputava a atenção dos alunos com os jogos, a professora viu nos games a saída para contornar a situação e incentivar a adesão aos estudos online. “Alunos que nunca tinham enviado nenhuma atividade me procuraram e começaram a assistir a aula on-line, enviar as atividades e até mesmo ler o livro literário. O campeonato foi muito bem recebido pela direção da escola também”, informa Jordana. Para participar, os alunos devem cumprir alguns requisitos, como entregar pontualmente o Plano de Estudo Tutorado (PET) e realizar a Avaliação Bimestral.

A iniciativa chegou ao conhecimento da equipe da Smile One, e-commerce focado na comercialização de créditos para jogos e serviços digitais, que abraçou a causa e agora patrocina a iniciativa. Para Paulo Pereira, Coordenador de Operação Smile One Brasil, iniciativas como esta são sempre bem-vindas, “Esperamos que com a nossa colaboração mais atitudes similares sejam tomadas tanto pela comunidade como pelas empresas”.

Com isso, a 2ª Copa Tia Jooh de Free Fire vai contar com uma premiação especial para os alunos que conquistarem as três primeiras colocações. O primeiro colocado receberá 50 Smile Coins e o segundo e terceiro receberão 20 Smile Coins cada. As Smile Coins poderão ser trocados por diamantes, a tão cobiçada moeda do Free Fire, no site da Smile One. A edição acontecerá no dia 16/07 e será transmitida no YouTube.

