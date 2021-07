Programa lançado pelo Grupo Rodonaves colabora com a evolução das mulheres

Ribeirão Preto, SP 9/7/2021 –

Em razão da pandemia iniciativa tem sido realizada de maneira virtual e agora se expande para todas as mulheres; próximo encontro será nesta quinta-feira (08)

A RTE Rodonaves, empresa que atua no setor de transportes e logística, promoverá na quinta-feira, 8 de julho, às 09h, via Teams, mais um bate-papo do Programa Mulheres em Movimento. O tema abordado será “Carreira: desafios, experiências, dicas e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal”.

As convidadas para conduzirem o assunto são as colaboradoras Letícia Rodrigues, gestora da Unidade de Londrina e Luciana Cândido, Supervisora Operacional e que está assumindo a gerência de uma unidade; e a headhunter Celia Berardi de Spangher.

Feito por mulheres para mulheres, o programa mensal que tem sido realizado de maneira virtual por conta da pandemia, tem como objetivo educar, desenvolver e trazer mais força e empoderamento. Inicialmente era voltado apenas para as colaboradoras das empresas do Grupo Rodonaves, mas com o sucesso da iniciativa, o programa passou a ser aberto a todas as mulheres em março de 2021, mês em que completou 1 ano de existência.

De acordo com Vera Naves, o Programa Mulheres em Movimento possibilita que cada mulher seja protagonista de sua própria história e inspiração para tantas outras que ainda virão para o universo de logística, transportes e seguros. “Acreditamos que com a ação aberta ao público, mais mulheres terão um espaço para que possam se expressar, aprender e trocar experiência com outras mulheres”, explica.

Para participar basta acessar o link https://cutt.ly/kmvxQ7U e se cadastrar.

Sobre as palestrantes

Leticia Rodrigues

Formada em Administração e Direito, Leticia Rodrigues é casada, mãe de 5 filhos e começou sua carreira aos 14 anos no McDonald’s, hoje é gerente da Unidade de Londrina.

Luciana Cândido

Luciana Cândido, mãe e avó, começou sua carreira na RTE Rodonaves como conferente, em Ribeirão Preto. Sua trilha passa por cargos operacionais e administrativos nas cidades de Americana e São José dos Campos, onde hoje é gerente de unidade.

Celia Berardi de Spangher

Berardi de Spangher é Headhunter e Coach. Com visão ampla do ambiente de negócios, apoia empresas no desenvolvimento e retenção de pessoas.

Website: http://www.rte.com.br