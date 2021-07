Dia Internacional da Amizade marca a importância social do apoio a crianças e jovens com deficiência

16/7/2021 –

Os desafios da amizade para crianças e jovens com deficiência

A ciência estuda a amizade como uma importante fonte de satisfação, bem-estar e alegria, que promove bons momentos, experiências marcantes, espaços para compartilhar sentimentos, sejam eles bons ou ruins, e o companherismo para aprender, viver e superar algumas circunstâncias da vida.

Segundo dados divulgados pelo IBGE em 2020, no Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, e os problemas de inclusão social também afetam o ciclo de amizade de grande parte delas. Uma pesquisa realizada pela Rede São Paulo, publicada em 2019, revela que nos espaços públicos e de convivência, o preconceito é percebido por 45% entre quem tem deficiência ou convive com quem tem.

Em 20 de julho é comemorado o Dia Nacional do Amigo e, no dia 30 do mesmo mês, o Dia Internacional da Amizade. A data se faz importante para crianças e adolescentes com deficiência – principalmente para as neurodiversas como autistas, pessoas com deficiência intelectual, com síndromes e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Pensando nisso, há 27 anos o Friendship Circle iniciou um trabalho de inclusão social de crianças e jovens com deficiência intelectual e suas famílias.

A ONG foi fundada em Detroit (Michigan, EUA) com apenas oito voluntários, que visitavam, semanalmente, três crianças com deficiência intelectual. Com o passar do tempo, outras famílias e crianças entraram no círculo para fazer parte do projeto, que foi se expandindo pelos Estados Unidos e ultrapassam as fronteiras, com filiais em diversos países, como França, Inglaterra, Austrália, Canadá e Brasil.

A filial brasileira foi implantada em 2013, por Beila Schapiro, que conheceu o projeto original dos Estados Unidos e decidiu trazer para o país, na cidade de São Paulo. “O Friendship Circle é uma ONG de transformação e inclusão social que, por meio da promoção da amizade entre crianças e jovens com deficiência, e jovens voluntários, trabalha para a criação de um mundo mais empático e inclusivo”, comenta Beila, presidente da ONG.

A ONG Friendship Circle/SP busca desenvolver atividades e vivências que estimulam as potencialidades tanto da criança ou jovem com deficiência, quanto dos jovens voluntários – pautados no conceito de que inclusão não é caridade, é habilidade para todos que com ela se envolvem. A ONG possui seis projetos: Amigos em Casa; Círculo da Inclusão; Formação de Jovens Voluntários; Dia da Alegria; Clube do aniversário e Apoio à Família. Atualmente, a ONG Friendship Circle impacta mais de 11.680 pessoas. Dentre essas, 65 são jovens e crianças com deficiência, e 95 jovens sem deficiência.

Website: http://www.friendshipcircle.com.br