Pesquisa “3 coisas que quero melhorar no mundo” destaca a educação como maior preocupação das crianças e jovens brasileiros

Pelo 2º ano consecutivo, a Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (diadedoarkids.org.br) realizou a pesquisa “3 coisas que quero melhorar no mundo”, para ouvir o que pensam as crianças e os jovens brasileiros sobre problemas e perspectivas da nossa sociedade. O estudo foi feito com 500 crianças e adolescentes de 4 a 21 anos, autorizados por seus responsáveis, e a coleta das respostas aconteceu de abril a junho de 2021.

Comparada à edição 2020 da pesquisa, percebe-se uma valorização de atitudes humanitárias, possivelmente potencializada pela pandemia: ganham espaço a empatia, o amor ao próximo, a solidariedade, o respeito e a tolerância. Dentre as questões emergenciais, destaque para saúde e coronavírus, que está associado ao aumento do desemprego e afeta toda a economia. Nas questões permanentes, desigualdade (gênero, raça, crenças), racismo e preconceito, além de preservação da natureza e redução da poluição. Já a desigualdade socioeconômica surge como uma questão estrutural, associada diretamente à educação, a resposta mais citada na pesquisa.

Para Marina Pechlivanis, idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade, “quando crianças e jovens indicam ‘melhorar a educação e o direito de estudar’ em primeiro lugar, em todas as regiões, isso significa que há uma consciência coletiva da vulnerabilidade generalizada da educação, que passa a ser uma questão estrutural para inúmeros outros desafios que o país enfrenta, como a desigualdade, a pobreza e a fome. Você pode até tentar resolver pontualmente estes grandes problemas, mas sem uma transformação estrutural sistêmica, a começar pela formação e informação destas novas gerações, dificilmente a expectativa de ‘mundo melhor’ acontecerá”.

Primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade com metodologia de ensino gratuita para as escolas (planos de aula adequados às competências socioemocionais propostas na nova BNCC), para as famílias (aulas práticas com vídeos, leituras e exercícios), para a sociedade (estudos e pesquisas inéditos com crianças e jovens) e empresas (material de desenvolvimento humano para programas de trainees e treinamentos). Acredita que gentileza se aprende praticando e generosidade se aprende doando, e quando tudo isso começa desde cedo, com princípios inspiradores, o mundo das relações pode ser bem mais colaborativo.

