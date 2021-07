Livro “Estruturação de empresas: uma ciência exata?” ajuda empresários em seus negócios

São Paulo 12/7/2021 – O principal objetivo do livro é fornecer ao leitor ferramentas para o desenvolvimento de negócios e empresas

A obra é o resultado da experiência do autor em mais de 20 anos à frente de processos bem-sucedidos de gestão de negócios e pessoas.

Um dos maiores desafios para os gestores de negócios no Brasil é a gestão das equipes da organização. O livro ‘Estruturação de empresas: uma ciência exata?”, que será lançado no próximo dia 13 de julho, às 20h, com palestra virtual sobre o tema, propõe um método eficiente para o desenvolvimento do negócio, através da eficácia na estratégia, modelo de negócio e estrutura de gestão da empresa.

Em seu livro, o empresário Rogério Vargas, sócio da Auddas, abordará sobre o trabalho de estruturação da empresa que deve ser composto, basicamente, por três dinâmicas de atuação, interdependentes e alinhadas com o planejamento estratégico do negócio: a estratégia que vislumbra uma oportunidade no mercado, o modelo do negócio que “entrega este valor” e a estrutura de gestão (gestores + equipes) que executa e desenvolve o modelo do negócio.

A obra abordará, ainda, sobre empresas que se reestruturam e abrem novas oportunidades para cargos de gestão depois de investir em Governança, Planejamento Estratégico, Revisão de suas Estruturas, Estratégia Digital e Tecnologia. Isso acontece quando os empresários são auxiliados na realização das suas visões de negócio, e a ampla adequação aos times reflete na criação de setores que são essenciais na dinâmica moderna de trabalho. “Uma das maiores dores do empresário brasileiro é, com certeza, a gestão do seu time. Altas taxas de turnover, baixa qualificação e falta de engajamento são apenas alguns dos problemas enfrentados no dia a dia dos gestores à frente de equipes das pequenas, médias e grandes empresas”, explica Vargas.

Com foco na diminuição deste gap e na melhoria da gestão do capital humano nas organizações, o empresário e consultor empresarial Rogério Vargas além de lançar seu livro: Estruturação de empresas: uma ciência exata?, vai proferir palestra sobre o mesmo assunto. “Este Trabalho é o resultado da minha experiência de mais de 20 anos à frente de processos bem-sucedidos de gestão de negócios e pessoas. O principal objetivo é fornecer ao leitor valiosas ferramentas para o desenvolvimento de negócios e empresas, através do fomento à evolução de cada membro da equipe. Nele, proponho um passo a passo que vai ajudar significativamente na gestão das pessoas do seu negócio e maximizar o potencial de desenvolvimento do seu time, configurando expressivos resultados, consistentes e sustentáveis”, declara.

Rogério Vargas é também fundador e Diretor da RVR Consultoria (fundada em 2008 com atuação em +100 projetos, +500 sócios / gestores, +20k pessoas envolvidas). Engenheiro Civil PUC RS, MBA Finanças IBMEC SP, MBA e-Business FGV. O evento será mediado pela empresária Kelly Couto, CEO da Revista Capital Econômico e fundadora do Grupo Couto Comunicação e para participar, gratuitamente, basta se inscrever no link:https://conteudo.auddas.com/webinar-estruturacao-de-empresas. O livro poderá ser adquirido no Amazon e no dia do lançamento será distribuído gratuitamente.

