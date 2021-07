Obras sobre empreendedorismo podem inspirar quem quer ter o próprio negócio

São Paulo, SP 30/6/2021 –

O Brasil apresenta um considerável crescimento em relação ao número de empreendedores nos últimos anos. Muitos brasileiros enxergam na gestão de seus próprios negócios uma possibilidade de ascensão econômica e também uma maneira mais autônoma de obter seu sustento. Segundo reportagem da revista Veja, publicada em dezembro de 2020, devido ao escasso número de vagas formais, muitos trabalhadores adotaram o sistema de Microeempreendedor Individual (MEI) para produzir renda. Aproximadamente 11 milhões de CNPJs estavam registrados como MEI até dezembro do ano passado.

Tal cenário mostra como o mundo se ressignificou economicamente, de maneira que as aspirações profissionais não se pautassem mais em modelos empregatícios tradicionais como a carteira de trabalho do Conselho de Leis do Trabalho (CLT) ou por outros vínculos institucionais como, por exemplo, o funcionário público. Essa outra perspectiva de trabalho proporcionou uma série de narrativas que contribuem para que o repertório coletivo acerca dessa guinada do empreendedorismo ganhasse veiculação nos diversos veículos.

Levando em consideração esse cenário, a equipe de Marketing do DINO elaborou uma lista com seis filmes e séries que mostram diferentes pontos de vista sobre o tema:

· Girlboss: a série bem-humorada retrata a vida de Britt Robertson, uma jovem rebelde que encontra na venda de peças de roupas vintage uma possibilidade de mudar de vida, ganhando dinheiro e se tornando reconhecida. Mas nem tudo é tão fácil quanto parece e Britt deve manter o jogo de cintura para provar que pode ser chefe de sua própria vida.

· O Estagiário: o filme narra a vida de duas pessoas, Ben Whittaker, um homem na faixa dos 70 anos que busca se reinserir no mercado de trabalho e, para isso, precisará conquistar a confiança de Jules Ostin, uma jovem empreendedora, CEO de uma grande e renomada startup de moda. Ambos vão precisar se reinventar para que as vidas pessoais e profissionais encontrem um caminho saudável e produtivo.

· Fome de Poder: muitos já comeram ou conheceram a famosa rede de restaurantes fast-food McDonald’s, mas poucos sabem a história por trás desse império que se tornou a rede. Fome de Poder revela a trajetória de Ray Kroc e mostra como um vendedor de máquinas de milk-shake se tornou um megaempresário do ramo alimentício, padronizando produtos, estabelecimentos e cardápios, se tornando referência para toda uma geração.

· Steve Jobs: o grande inventor por trás da marca Apple teve uma trajetória bastante conturbada, cheia de altos e baixos, mas isso não fez com que um dos maiores nomes da tecnologia contemporânea desistisse de correr atrás de seus objetivos. O filme busca narrar parte dessa história tendo ganhado o Globo de Ouro com o melhor roteiro.

· O Lobo de Wall Street: ser um jovem empreendedor da bolsa de valores pode ser algo muito desafiador, principalmente quando se é jovem, no entanto, há a possibilidade de conseguir bastante dinheiro nesse mercado. O filme narra a vida de Jordan Belfort, um jovem investidor que se perde no mundo dos excessos com drogas e poder. Achar uma saída desse ciclo pode ser mais desafiador do que se tornar milionário.

· Coco Antes de Chanel: Audrey Tautou interpreta Coco Chanel, uma jovem humilde que obtinha seu sustento através da costura. A vida dela muda quando ela se envolve com um homem rico e começa a explorar o mercado da moda, inovando o mundo das roupas femininas, com sofisticação e luxo. O filme revela os desafios e vitórias de uma mulher determinada e inteligente.

Cada obra mostra de maneira única as particularidades e universos dos diferentes empreendedorismos, mesmo com contextos e personagens fictícios. Seja investindo na bolsa de valores, no ramo da alimentação, na moda, na indústria tecnológica ou até na possibilidade de se inovar e procurar oportunidades de empregos na melhor idade, as temáticas destes filmes podem ser muito inspiradoras para quem deseja ser dono do próprio negócio e ser bem-sucedido.

Os títulos podem ser encontrados em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e YouTube.

