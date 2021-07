Julho Neon – Cora Residencial Senior promove atividades em prol da saúde bucal

São Paulo, SP 20/7/2021 –

Rodas de conversa aconteceram em todas as unidades da Cora em São Paulo

Um belo sorriso vai além da questão estética: manter a saúde bucal é fundamental não só para os dentes e demais estruturas que compõem o sistema mastigatório, mas também para que outras doenças não sejam desencadeadas. Por isso, a Cora Residencial Senior promoveu rodas de conversa com especialistas, para debater sobre o tema nas cinco unidades em São Paulo: Jardins, Higienópolis, Tatuapé, Ipiranga e Campo Belo.

Pesquisas publicadas na Scientific Electronic Library Online (SciELO) apontam que as condições bucais dos idosos brasileiros são precárias, com grande porcentagem de indivíduos com perda dentária (edentulismo), e que as principais barreiras quanto ao acesso aos serviços odontológicos foram a baixa escolaridade, a baixa renda e a escassa oferta de serviços públicos de atenção à saúde bucal.

De acordo com a cirurgiã-dentista, Dra. Morgana Barp, nunca é cedo – nem tarde demais – para aderir à rotina de cuidados. “A saúde bucal está ligada à questão nutricional (ato de se alimentar com autonomia e sem dificuldades), ao bem-estar físico (ao se alimentar mal, a pessoa fica mais debilitada) e social (falta de dentes ou próteses desajustadas podem também comprometer a fala e relações sociais). Por isso, é muito importante manter a rotina de cuidados para uma vida plena e saudável”, explica a dentista, durante uma das rodas de conversa com residentes da Cora Residencial Senior.

Mais que palestra: uma troca de experiências

“Desde jovem sempre tive muito cuidado com meus dentes “, afirma Osvaldo, morador da Cora. “Eu sempre cuidei, mas tenho muito medo de dentista até hoje”, brinca outra idosa com as dentistas convidadas para o evento. Histórias, experiências de vida e esclarecimento de dúvidas fizeram parte das interações que aconteceram durante as rodas de conversa, projeto da Cora que semanalmente levanta temas de interesse e/ou necessidades para a vida dos idosos.

Na ocasião, foram abordadas dicas sobre higiene e prevenção, uso de prótese, implante dentário, bruxismo, entre outras questões. As profissionais destacaram também a importância da saúde bucal para uma melhor qualidade de vida.

Website: https://corasenior.com.br/