Destinos brasileiros para quem prefere o calor

Para aqueles que pretendem fugir do frio, há destinos bastante interessantes a conhecer no Brasil.

Entre as várias atividades de lazer, viajar é uma das preferidas dos brasileiros. Seja durante o verão, outono, primavera ou, até mesmo, no inverno, conhecer novos lugares e culturas é sempre válido.

Nessa época do ano de temperaturas geladas muita gente deseja fugir do frio e aproveitar locais mais quentes. E, lógico, destinos para quem prefere o calor não faltam em solo brasileiro. Abaixo estão sete cidades para aproveitar o calor:

Bonito (MS)

Uma ótima opção para fugir do frio durante o inverno é a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Por lá costuma chover pouco a partir do mês de julho e faz pouquíssimo frio, ficando uma temperatura agradável. Paisagens naturais não faltam para conhecer, como, por exemplo, a Lagoa Misteriosa e a Gruta do Lago Azul.

Chapada dos Guimarães (MT)

Conhecida por ser um dos polos ecológicos do Brasil, a Chapada dos Guimarães também se destaca por ter uma das maiores altitudes da região Centro-Oeste do país. No inverno, os dias são quentes, mas as noites são bem frias. Por isso é bom o viajante estar preparado para essa mudança de temperatura. São várias paisagens naturais com direito a trilhas, cachoeiras e lagos para visitar.

Fortaleza (CE)

As temperaturas médias em Fortaleza dificilmente ficam abaixo de 27ºC, o que é uma notícia excelente para quem deseja viajar para um lugar onde não faz frio durante o inverno. Outro detalhe interessante é que as chuvas são mais frequentes entre fevereiro e maio, ou seja, a partir do final de junho é um bom período para ir à capital cearense. Além de muitos pontos turísticos, destacam-se as praias e localidades próximas como Canoa Quebrada e Aquiraz.

Jalapão (TO)

A região do Jalapão é uma das mais bonitas do Brasil. Localizada no estado do Tocantins, uma de suas principais características é o clima mais elevado. Diferentemente de outras partes do país, durante julho, no inverno, é quando costuma chover pouco e fazer bastante sol. Para quem gosta de ecoturismo, o paraíso está no Jalapão. Piscinas naturais, trilhas e pequenas quedas d’água são algumas das grandes atrações.

Natal (RN)

A capital do Rio Grande do Norte é bastante visitada durante o verão, mas pode ser uma ótima opção para quem quer viajar durante o inverno e fugir das temperaturas mais geladas. Além da culinária típica dessa região do Nordeste, faz calor e tem sol suficiente para aproveitar as belezas naturais e as praias. Afinal de contas, a cidade “Noiva do Sol” não tem esse apelido à toa.

Manaus (AM)

Um dos melhores períodos do ano para visitar a capital amazonense é justamente no mês de julho, quando começa o inverno. Isso porque, além de não fazer frio, é o período de seca que abaixa o nível dos rios e forma pequenas praias ideais para banho. Fora isso, não faltam opções de pontos turísticos e históricos para conhecer, com destaque para o Teatro Amazonas e o Mercado Municipal.

Rio de Janeiro (RJ)

Vale a pena visitar a Cidade Maravilhosa no inverno? A resposta é sim. Apesar de ser a época mais fria do ano, geralmente a temperatura por lá não costuma cair tanto e ainda faz bastante sol nesse período, que coincide com as férias escolares. Alguns dos pontos turísticos de maior destaque de todo o país, estão por lá: o Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana, o Cristo Redentor e muitos outros.

