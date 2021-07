Pagar as contas em dia traz vantagens ao bom pagador

São Paulo,SP 27/7/2021 –

Crises de ansiedade, depressão e estresse são problemas comumente enfrentados por pessoas que estão com algum tipo de dificuldade financeira.

Manter o equilíbrio financeiro é um dos objetivos na lista de desejos da maioria das pessoas. Controlar as próprias contas é uma forma de ter uma vida mais tranquila tanto no âmbito financeiro quanto no pessoal. Alguns hábitos e práticas são comuns entre pessoas que conseguiram atingir o sucesso na tentativa de ter um maior controle das finanças. Um exemplo disso é o pagamento das contas em dia.

Apesar de parecer apenas um detalhe, ou até mesmo uma mera obrigação, é importante destacar que pagar as contas em dia é fundamental para quem busca um nível acima de educação financeira. Se os pagamentos estão sendo feitos em dia, então, isso é um sinal de que as demais estratégias adotadas estão funcionando. Ou seja, pagar no prazo é uma indicação de que o planejamento adotado é o correto, o saldo está positivo e existe dinheiro suficiente para cobrir as despesas essenciais e não essenciais.

A importância de pagar em dia

Um dos fatores que fazem do pagamento das contas em dia tão importante é o bom histórico de pagamento. As operadoras de crédito e demais agentes do mercado sempre registram esse tipo de comportamento. Quem paga em dia é bem visto pelo mercado e pode usufruir de muitos benefícios a partir disso. Linhas de créditos futuras, melhores condições de pagamento e benefícios exclusivos são algumas das vantagens oferecidas ao bom pagador.

É importante entender como o mercado é capaz de registrar o bom comportamento de quem paga em dia. Isso acontece por meio do chamado score de crédito. Essa ferramenta nada mais é do que a atribuição de uma pontuação de acordo com o comportamento do consumidor. Logo, quem paga em dia e honra os compromissos firmados tende a ter uma maior pontuação do que aqueles com nome sujo ou que pagam atrasado.

Na prática, uma alta pontuação no score de crédito pode resultar em diversas vantagens em situações como, por exemplo, solicitação de um empréstimo, financiamento de um automóvel ou imóvel, conseguir um novo cartão de crédito ou aumentar o limite do cartão atual, por exemplo.

A análise do perfil do usuário sempre inclui uma pesquisa do histórico no mercado, bem como a pontuação do score do crédito. Com isso, não pagar em dia resulta em pontuação baixa. E pontuação baixa não permite desfrutar das vantagens citadas.

Quem paga em dia não acumula dívidas ou precisa lidar com pagamento de juros e multas por atraso. O chamado “efeito bola de neve” é um dos mais temidos entre quem está buscando maior controle financeiro. Ele acontece quando as dívidas vão se acumulando aos montes, até chegar num patamar que é impossível quitar os valores. Os juros e multas por atrasos também são formas de penalização que acabam levando um dinheiro a mais do orçamento – algo que pode fazer falta depois.

Além de ter controle sobre as finanças, também é muito importante estar com a saúde em dia. Afinal, é preciso ter saúde para curtir os momentos incríveis da vida. Os benefícios de pagar as contas em dia também incluem melhoras na saúde. Quem cumpre os compromissos nas datas previstas não tem crises de ansiedade por causa de pagamento atrasado e não precisa ficar preocupado com os boletos acumulados. Crises de ansiedade, depressão e estresse são problemas comumente enfrentados por pessoas que estão com algum tipo de dificuldade financeira.

Por fim, outro fator importante que motiva o pagamento em dia e o controle financeiro é justamente a possibilidade de criar um patrimônio financeiro. Se os pagamentos estão em dia, é possível, até mesmo, pensar em separar uma quantia mensal para montar uma reserva financeira pensando no longo prazo e em melhores condições de vida no futuro.

