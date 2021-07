Evento de empreendedorismo avalia a retomada dos negócios pós-pandemia

Cascavel – Paraná 19/7/2021 – Estar ao lado de grandes profissionais e contar um pouco da nossa história é algo que não tem preço, foi uma experiência emocionante

O fotógrafo Lorran Souza de Terra Roxa, no Paraná, foi um dos convidados para compor o time de palestrantes do X-Business, um dos maiores eventos de empreendedorismo e networking da América do Sul.

Com um rigoroso protocolo de saúde e segurança, testagem em massa de Covid-19 para equipes de trabalhos, palestrantes e participantes, no primeiro final de semana do mês de maio, aconteceu em Cascavel no oeste do Paraná o X-Business, um dos maiores congressos de empreendedorismo e networking da América do Sul, um evento inédito em tempos de pandemia.

Os setores de eventos, congressos e palestras estão entre alguns dos mais prejudicados pela pandemia e, após uma longa espera, a retomada está começando a acontecer gradativamente, através de muito esforço e criatividade pelos organizadores para conseguir manter os projetos em atividade.

O X-Business surgiu para incentivar pequenas, médias e grandes empresas, se tornando um marco em toda a região, abrangendo temas atuais e necessários sobre inovação, diferenciação e adaptação ao mercado digital para profissionais das mais diversas áreas.

O momento foi de muita conexão, aprendizado e troca de ideias, reunindo cerca de 1.800 pessoas por mais de 30 horas, divididas em três dias de evento.

Em razão da pandemia, o X-Business, que antes era totalmente presencial, nessa edição, aconteceu em dois ambientes simultâneos: presencialmente em Cascavel (seguindo todos os protocolos de saúde e segurança com aprovação da vigilância local), e no online, ao vivo, reunindo participantes de várias partes do Brasil e também do exterior.

O evento contou com a presença de diversos profissionais renomados do mercado, entre eles João Kepler, escritor e um dos maiores investidores em startups do Brasil, com cerca de 900 parceiros de negócios, e do especialista em finanças e investimentos Thiago Nigro, também conhecido popularmente como “Primo Rico”, autor do livro “Do Mil ao Milhão.

Entre todos os profissionais, um nome que chamou a atenção de todos foi o do fotógrafo Lorran Souza, que vivenciou na pele a paralização do setor e conseguiu se reinventar na pandemia ajudando outros mais de 4.500 colegas de profissão em 22 países.

Lorran, que atualmente reside na pequena cidade de Terra Roxa, interior do Paraná, é autor do projeto Semeando Emoções, um programa que visa a formação profissional de novos fotógrafos, foi recebido em Cascavel pela equipe da Kairós Marketing, através de um convite feito especialmente por Jorge Kotz, CEO da agência e idealizador do congresso.

O fotógrafo foi convidado para participar como um dos principais palestrantes do X-Business, ao lado de grandes nomes do mundo dos negócios, no cenário nacional e internacional abordando o tema principal, em como “A Criatividade Leva ao Sucesso”.

Lorran conta que ficou honrado pelo convite e afirmou que o importante é nunca desistir dos seus objetivos.

“Estar ao lado de grandes profissionais e contar um pouco da nossa história é algo que não tem preço, e ter a oportunidade de mostrar para as pessoas como foi o nosso início e onde a fotografia e a criatividade nos levou é muito gratificante”, pontua Lorran.

Segundo Jorge Kotz, o convite para a participação de Lorran veio a partir da sua experiência e carreira exitosa, e ainda afirmou que a história do fotógrafo “merece ser compartilhada com todos os empreendedores, para inspirar mais e mais pessoas a fazerem trabalhos transformadores usando e abusando da criatividade”.

Lorran chegou a postar nas redes sociais que jamais passou pela cabeça estar reunido com profissionais de tão alto nível quando tomou a decisão de começar a compartilhar seu conhecimento lá no ano de 2015.

“Tudo vem acontecendo muito rápido, e esse é o fruto de um bom trabalho em equipe. Estou cercado de bons profissionais e todos com o mesmo propósito”, acrescenta Lorran.

O trabalho do fotógrafo está disponível no Instagram, pelo @souzalorran, onde compartilha tudo sobre a carreira, seja por trás das câmeras, ou agora em cima dos palcos.

Um dos maiores desafios do X-Business por parte dos organizadores era reunir muitas pessoas em um só local diante da situação atual do país.

O advogado Hari Bencke, que auxiliou na parte burocrática e liberação de alvará do evento, comenta sobre a dificuldade de montar um bom plano de contingência para se adequar a realidade pandêmica do momento.

“A maior dificuldade foi desenvolver todos os planos dentro dos curtos prazos exigidos pelos orgãos fiscalizadores, mas conseguimos e graças a Deus foi incrível.”

Uma das ações tomadas pelos organizadores foi a instalação de um laboratório com mais de dez profissionais da área de saúde para atender à demanda de testes para todas as pessoas presentes no evento.

Jorge Kotz, idealizador do X-Business, comenta sobre a Lei 14.148/21 que entrou em vigor no dia 4 de Maio de 2021, criando o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, com várias medidas para compensar a perda de receita das empresas em razão da pandemia de Covid-19. “Com o avanço da vacinação e todo o país e também com a união de todos, em breve estaremos vivenciando todas as experiências que bons eventos podem proporcionar”, finaliza.

Website: http://www.lorransouza.com.br