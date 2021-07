Mais humanas, inclusivas e colaborativas, as smart cities do futuro estão ao alcance do brasileiro

São Paulo, SP 15/7/2021 – Solução pioneira na gestão pública, intuitiva e inclusiva que dispõe, em uma única plataforma, serviços, benefícios e processos oferecidos pelas prefeituras

Novo portal facilita o dia a dia do cidadão no acesso aos serviços, benefícios e processos públicos e aproxima a administração pública da população

As Cidades Inteligentes do futuro estão sendo moldadas a partir de novas ideias e conceitos como engajamento social, participação cidadã e interação das pessoas com o Poder Público. Dentro deste cenário, a Eicon, empresa especializada em soluções para a gestão pública, lança o Portal Cidade Inteligente, uma ferramenta que possibilita encontrar facilmente, em um único local, todos os serviços disponíveis oferecidos pela prefeitura de uma cidade.

Ao alcance de administrações municipais de todo o país, o portal é pioneiro em agregar na web todos os serviços oferecidos pela cidade ao cidadão ou empresa, de forma intuitiva e inclusiva, personalizada e segura, com login e senha, garantindo acesso a todos os serviços, benefícios e processos públicos em apenas dois cliques.

O Portal Cidade Inteligente organiza por temas, e não por secretarias, os serviços disponíveis oferecidos pela prefeitura e permite a integração de todos os sistemas usados pela administração. O cidadão pode monitorar o andamento do pedido e até avaliar o atendimento recebido. Se for algum serviço online, como marcação de consulta ou exame, acompanhamento do boletim escolar do filho ou emissão de uma certidão, nas cidades em que são oferecidos esses serviços, por exemplo, o munícipe consegue realizar todas as suas solicitações de forma online, em tempo real.

“O mundo está cada vez mais conectado e as administrações precisam avançar para oferecer o melhor atendimento, com eficiência, impessoalidade e inclusão, garantindo que que qualquer pessoa, independentemente de sua condição social ou grau de instrução, possa interagir com a prefeitura de forma simples e intuitiva”, diz Luiz Alberto Rodrigues, CEO da Eicon.

O desenvolvimento do Portal Cidade Inteligente partiu da realidade observada na grande maioria das administrações públicas brasileiras de ausência de ferramentas para que a população tenha acesso à serviços públicos e da falta de interação da gestão com os cidadãos. Além disso, nas poucas que possuem portais organizados, estes são voltadas à propaganda e as informações são insuficientes e de difícil acesso, o que gera um afastamento dos usuários das classes C, D e E, os principais consumidores dos serviços públicos.

Outras soluções similares disponíveis no mercado, como os diversos portais e apps desenvolvidos por startups, por exemplo, invariavelmente pressupõem partir de uma base de dados de cidadãos oferecidas pelas prefeituras. No entanto, a maioria esmagadora delas não tem uma base confiável de seus munícipes. O que o Portal Cidade Inteligente da Eicon oferece é, desde o princípio, unificar e trazer conhecimento para a administração de quem é seu cidadão, os serviços públicos que ele consome, sua composição familiar, enfim, uma gama de dados que tornam cada cidadão único em um mar de cadastros que o setor público possui. O acesso pode ser via computador ou aplicativo.

A Eicon desenvolve soluções que garantem a eficiência e a produtividade da gestão pública, contribuindo para a transformação social e para o bem-estar das pessoas. Com 37 anos de atuação, a empresa está presente em mais 60 municípios brasileiros, apoiando e atendendo as necessidades de gestores nas áreas de educação, saúde, tributária e administrativa, com plataformas que vão além da informatização, trazendo inteligência, conhecimento, controle e monitoramento para a gestão pública.

Website: http://www.eicon.com.br