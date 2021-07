Curso gratuito de auxiliar administrativo é voltado a pessoas com deficiência

Campinas, SP 8/7/2021 – Esperamos que esse curso auxilie os alunos na empregabilidade no mercado de trabalho, afirmou Vandecleya Moro

O curso terá carga horária de 60 horas, realizado em 12 dias, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta

Estão abertas as inscrições para o curso remoto de auxiliar administrativo direcionado às pessoas com deficiência de Campinas. A inscrição e o curso são gratuitos. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Centro Paula Souza e conta com os apoios da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas e do Centro de Tecnologia e Inovação.

“É fundamental abrir oportunidades de formação para pessoas com deficiência e esperamos que esse curso auxilie os alunos na empregabilidade”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas.

O curso terá carga horária de 60 horas, realizado em 12 dias, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta, e é acessível com interpretação de libras, material adaptado e linguagem simples. As aulas têm início no dia 20 de julho e as pessoas com deficiência com mais de 18 anos, interessadas, devem se inscrever até o dia 10 de julho.

Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no município de Campinas há 75.461 pessoas com deficiência. De acordo com dados do novo CAGED, em 2020, 635 pessoas com deficiência foram admitidas no município e 861 pessoas foram desligadas, totalizando um saldo negativo de 226 pessoas desligadas do mercado de trabalho deste ano.

