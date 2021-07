Cultura de cibersegurança: como implementar nas empresas?

12/7/2021 –

Essencial para manter informações em sigilo e garantir a segurança de computadores e usuários, a cultura de cibersegurança é uma necessidade nas organizações.



A cibersegurança tem sido uma preocupação frequente em empresas de diversos segmentos, a pandemia acelerou o processo de transformação digital e os modelos de trabalho precisaram ser readequados para que as organizações pudessem se manter em funcionamento. Nesse cenário de rápidas mudanças, os dados corporativos ficaram mais vulneráveis a ataques cibernéticos e o número de ameaças virtuais aumentou em grande escala, trazendo maior necessidade de atenção no que se refere à segurança dos dados.

Segundo dados da Fortinet Threat Intelligence, no Brasil foram registradas mais de 8,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos durante o ano de 2020, de um total de 41 bilhões em toda a América Latina e Caribe. Somente no último trimestre de 2020 foram identificados 5 bilhões de tentativas no país. Além do volume elevado de ataques, o grau de sofisticação também preocupa, são ameaças direcionadas e desenvolvidas com alta tecnologia, que em poucas tentativas podem ocasionar grandes prejuízos.

Segurança de dados e LGPD

Os usuários fornecem inúmeros dados a todo o momento, desde quando ligam o computador até quando desbloqueiam a tela do celular. A cultura de cibersegurança, definida como o conjunto de ações, métodos e tecnologias contínuas, é essencial para manter informações em sigilo e garantir a segurança de computadores, usuários, redes e infraestruturas digitais em ambientes corporativos.

Muitas vezes, a proteção dos dados não é apenas uma prática recomendada, mas uma regulamentação. O que é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, a necessidade de estar em conformidade com ela tem colaborado para que as organizações invistam e implementem soluções de cybersecurity.

Mesmo com a LGPD em vigor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, órgão federal responsável pela fiscalização do cumprimento da lei, o Brasil caminha gradativamente para o desenvolvimento de políticas de proteção de dados. Assim como qualquer outra medida empresarial, a cibersegurança precisa ser implementada aos poucos. Mas como começar a colocá-la em prática?

Passos para implementar uma cultura de cibersegurança

Passo 1: Ter uma política de segurança

A política de segurança é responsável por orientar e estabelecer as diretrizes organizacionais no que se refere à proteção de informações, deve ser aplicada nos diferentes âmbitos da empresa, visando ao engajamento de todos para o sucesso e crescimento da organização. As lideranças possuem um papel importante em promover e incentivar essas políticas.

Passo 2: Treinar as equipes

Treinar toda a equipe pode ser trabalhoso, mas não existe outro modo para uma cultura de cibersegurança ser eficiente em uma organização. É preciso conscientizar cada colaborador sobre os riscos e as formas de proteção, cada departamento deve receber um tipo de treinamento, alinhado com o nível de responsabilidade e conhecimento. A equipe também precisa ser incentivada a relatar incidentes e até mesmo suspeitas.

Passo 3: Modernizar as soluções

Além de uma boa política de segurança e do treinamento das equipes é fundamental contar com ferramentas corretas e que se adequem às necessidades de cada organização. É necessário ter soluções para conectar pessoas e informações de forma ágil e segura independentemente do local em que elas estejam, seja em ambientes corporativos ou em home office.

Soluções para segurança empresarial

A Qriar Tecnologia desenvolve, integra e implementa soluções de cibersegurança, com projetos personalizados e flexíveis para atender individualmente cada negócio, através das melhores práticas do mercado, com soluções empresariais voltadas para:

Gestão e Governança de Identidades (IGA)

Gestão de Acesso e a Autenticação Avançada (AMPAA)

Logon Único (SSO), Federação Web e Mobile

Gestão de Contas Privilegiadas (PAM)

Hub de Autenticação/Autorização em múltiplos canais de acesso

Exposição Segura e Gestão do Ciclo de Vida de APIs, Microserviços e IoT (APIM)

Teste de Segurança em Aplicações (AST)

Solução de Diretório (LDAP/VDS)

Proteção redobrada

No digital os dados são considerados o novo petróleo e a cibersegurança é a solução para manter empresas distantes de ataques e prejuízos. Segundo a Fortinet Threat Intelligence, em 2021 a atenção deve ser ainda maior para as invasões, visto que a chegada da rede 5G pode trazer novas ameaças em velocidade e escala nunca vistas antes.

Ter uma cultura de segurança cibernética não é mais um diferencial e sim uma necessidade. Com um time de especialistas, a Qriar Tecnologia ajuda empresas em todos os pontos a implementar uma cultura eficiente de cibersegurança.

