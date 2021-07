EFN – Expo Franquias Nordeste: feira acontece de 29 a 31 de julho no Recife com opções de negócios em diversas áreas e mais de 50 marcas

Recife 7/7/2021 – Estamos prontos para realizar negócios no setor de franquias. Sabemos que o mercado está ávido por novas alternativas de investimentos, afirma Tatiana Menezes.

A segunda edição da feira EFN – Expo Franquias Nordeste acontece de 29 a 31 de julho no RioMar Shopping, no Recife. O público poderá conferir opções de negócios em diversas áreas como alimentação, estética, saúde, educação, imóveis, entre outros. Entre as marcas já confirmadas, Unhas Cariocas, Ortobom, Outlet Lingerie, Estetic360, Chiquinho Sorvete, Constance, Grau Profissionalizante, RST Previdência Franchising e RE/Max.

A expectativa entre o empresariado já é grande, pois é uma das primeiras feiras de negócios que voltam a ser realizadas desde o início da pandemia da Covid-19. Importante destacar que a organização seguirá com rigidez o protocolo sanitário de feiras de negócios desenvolvido e aprovado pelo Governo de Pernambuco (disponível em https://expofranquiasne.com.br/protocolo-sanitario-efn/) com a aplicação de medidas preventivas como uso obrigatório de máscara, distanciamento social e dispensers de álcool em gel. Haverá ainda uma câmera com sensor de temperatura na entrada da feira e será realizada a desinfecção dos estandes.

“Visitantes e expositores terão toda a segurança sanitária no nosso evento. Prezamos muito pela saúde de todos e iremos realizar o controle de público de forma a evitar aglomerações, proporcionando, assim, um ambiente saudável para a realização de novos negócios e expansão de marcas no Nordeste”, afirma Carol Baía, diretora da Insight Feiras & Negócios.

“Para nossa empresa BHF – Branding, Hub & Franchising, a HFN foi excelente, porque nós lançamos a marca Estetic360, que reúne dez procedimentos desejados da estética feminina e masculina, todos os procedimentos são unissex, exceto o rejuvenescimento íntimo, que é exclusivamente feminino. Conseguimos fechar dois contratos de master franquia, sendo um para São Paulo com 213 contratos durante cinco anos e outro contrato master para o Rio de Janeiro com 107 contratos fechados e assinados, o que traz um excelente resultado para nossa corporação. Sem falar nas demais marcas de alimentação do Grupo Bonaparte, onde fechamos contratos para Capilé e Co.wok. Isto nos trouxe excelentes resultados mesmo no período da pandemia”, afirma o expositor Leonardo Lamartine.

Segundo Tatiana Menezes, diretora da Insight Feiras & Negócios, o público poderá conferir opções de negócios em diversas áreas como alimentação, estética, saúde, educação, imóveis, entre outros:

“Estamos prontos para nos adaptarmos a esse momento sem perder a oportunidade de realizar negócios no setor de franquias. Sabemos que o mercado está ávido por negócios. Há muitos fatores que contribuem para a escolha pelo franchising, um investimento com todo um suporte para quem quer abrir um novo negócio, mudar de área, usar o crédito de uma rescisão trabalhista ou simplesmente buscar alternativas de investimento com a instabilidade do mercado financeiro e a Selic em queda.”

O evento tem realização, organização e promoção da Insight Feiras & Negócios com patrocínio do Banco do Nordeste, apoio da Associação Brasileira de Franchising (ABF), RioMar e Sebrae/PE.

