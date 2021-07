Empresa de marketing de influência acumula cases de sucesso

São Paulo, SP 21/7/2021 – Estratégias de marketing de influência direcionadas a públicos bem específicos também podem render bons frutos para os negócios.

Somente em junho, Influency.me ajudou quatro marcas a se destacarem positivamente com ativações nas redes sociais

De clube de benefícios a marca de produtos de higiene pessoal, passando por foodtech e multinacional de maquiagens. O marketing de influência está aberto a possibilidades para fortalecer os negócios nesses quatro setores — e tantos outros. Foi isso que o Influency.me, empresa do Grupo Comunique-se, ajudou a mostrar no decorrer do último mês.

Somente em junho, o Influency.me registrou quatro cases de sucesso para seus parceiros quando o tema foi ações de marketing de influência. Com números divulgados publicamente pela empresa para ajudar a comprovar a efetividade e os resultados positivos, foram trabalhos desenvolvidos para as marcas Oceane, Not.Co, Suavetex e ClubSaúde.

A divulgação dos recentes cases de sucesso começou com o trabalho desenvolvido para dar visibilidade à linha Face to Glow, produto exclusivo da Oceane que tem a influenciadora digital Nádia Tambasco como embaixadora. Para isso, o time Influency.me direcionou campanha para maquiadores, celebridades e influencers de beleza, que receberam kits dos produtos. Resultados: 100 creators ativados, 380 conteúdos gerados e mais de 18 mil registros de engajamentos.

Estratégias de marketing de influência direcionadas a públicos bem específicos também podem render bons frutos para os negócios. E foi isso que o Influency.me ajudou a provar por meio de trabalho desenvolvido para a Not.Co, foodtech surgida em 2015 no Chile e que tem como missão desenvolver receitas sem usar ingredientes de origem animal. Em pleno Dia Internacional do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, a empresa do Comunique-se ativou quatro influenciadores digitais, que receberam combos da Not.Co. No fim da história, números expressivos: 19 conteúdos gerados e divulgados nas redes sociais, o que culminou em cerca de 298 mil engajamentos, 4.500 cliques no perfil @notcobr no Instagram e mais de 2 mil cliques no site da marca (o que fez com que o Custo por Visita – CPV ficasse em R$ 0,03).

CEO do Influency.me e do Grupo Comunique-se, Rodrigo Azevedo chama a atenção para o que considera como grande trunfo do marketing de influência em relação a investimentos publicitários na chamada mídia tradicional. “Impossível imaginar um comercial ter custo final na casa dos centavos por determinada ação por parte do público-alvo. Com a Not.Co, chegamos a esses números”, enaltece o executivo. “Também com custo baixo, ativamos 100 influencers e ajudamos a gerar quase 400 conteúdos diferentes em prol da linha produzida pela Oceane”, prossegue Azevedo.

Mais trabalhos realizados com êxito

Os recentes cases de sucesso do Influency.me não se restringem à Not.Co e à Oceane. Na área de produtos de higiene pessoal, a empresa desenvolveu campanha para a Suavetex. Com a intenção de atrair novos consumidores em potencial para o seu site, sobretudo para conhecimento e aquisição de itens da linha Orgânico Natural de óleos essenciais, a marca acionou, por meio da plataforma e da operação do Influency.me, sete influenciadoras digitais. Com 20 stories divulgados no total, a campanha registrou 3.300 acessos ao site, 5 mil visitas ao perfil no Instagram e 23 mil reações positivas nas redes sociais. Tudo isso com CPV de R$ 0,03.

Clube de benefícios e descontos para saúde e bem-estar das pessoas, a ClubSaúde também foi protagonista em ação de marketing de influência desenvolvida no primeiro semestre deste ano. Para divulgar o serviço de saúde que inclui cobertura familiar e telemedicina, a marca teve a parceria do Influency.me para ativar dez influenciadores digitais. A partir de 20 stories, foram mais de 1 milhão de visualizações, 33 mil interações positivas e 6.600 cliques diretamente no site promovido na campanha. Na parte financeira, a definição de case de sucesso surge. Afinal, o Custo por Mil Impressões (CPM) e o CPV registrado foi de R$ 0,01.

Para Rodrigo Azevedo, a campanha finalizada tendo apenas um centavo de Custo por Visita (CPV) é a prova de que o investimento em marketing em influência vai muito além de likes e comentários no Instagram, por exemplo. “Isso ajuda a provar que, não importa o nicho, trabalhar com marketing de influência é isso: investimento, não custo. Investimento de baixo custo e alto retorno, por muitas vezes conquistado de forma imediata e sem achismo. Com métricas que ajudam a comprovar o sucesso, como foi no caso da Suavetex”, avalia o CEO do Influency.me.

Website: https://www.influency.me/