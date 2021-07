Com novo posicionamento, empresa busca levar “paz de espírito” ao mundo de RI

São Paulo, SP 14/7/2021 – Peace of mind em relações com investidores. É exatamente esse o nosso propósito

Peace of mind passa a ser o mote da RIWeb, divisão de negócios do Grupo Comunique-se

A utilização de novos recursos tecnológicos traz benefícios para as organizações, independentemente do setor de atuação e do tamanho do negócio. Ela ajuda a reduzir custos, a aumentar a produtividade, a automatizar processos e até a melhorar a gestão de talentos, conforme destaca a SER em texto disponível na internet.

No mercado de relações com investidores, a junção entre tecnologia e benefícios também ocorre. Fundada em 2009, a RIWeb tem como foco a oferta de serviços e soluções para profissionais da área de RI — tendo desde sempre a evolução tecnológica como aliada, fornece soluções que tornam a rotina do setor mais dinâmica, prática e automatizada, em conformidade com as boas práticas do mercado.

Precursora no desenvolvimento de sites responsivos e exclusivos de RI, a RIWeb — que faz parte do Grupo Comunique-se — há mais de dez anos cria páginas que automaticamente se adaptam ao tamanho de tela em questão, permitindo navegação harmoniosa tanto em computadores quanto em smartphones.

Atualmente, a RIWeb vai além da implementação de sites responsivos no setor de relações com investidores. Com o objetivo de proporcionar “paz de espírito” aos profissionais de RI, a empresa reforça investimentos na segurança da informação, orienta as companhias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), desenvolve e inova ferramentas que facilitam o dia a dia dos executivos, gerando, por exemplo, relatórios automáticos, que de outra forma seriam feitos manualmente e de forma repetitiva, ocupando ainda mais tempo dos profissionais da área.

Sendo motivada a facilitar cada vez mais o trabalho dos envolvidos no mercado de capitais, a RIWeb acaba de apresentar seu mais novo posicionamento: peace of mind (que, em tradução livre, significa justamente “paz de espírito”).

“Peace of mind em relações com investidores. É exatamente esse o nosso propósito”, define Rodrigo Azevedo, idealizador da RIWeb e CEO do Grupo Comunique-se. A partir do novo conceito, ele destaca alguns dos serviços oferecidos. São os casos, por exemplo, de relatórios online, produção de webcasts, serviço de e-mail, plataforma de CRM exclusiva para investidores e área restrita (dados protegidos, com acesso realizado por meio de login e senha).

“Iremos otimizar ainda mais o tempo dos profissionais de relações com investidores das companhias que são nossas parceiras. Focamos na segurança dos sites, fornecemos serviços inovadores, prevendo e já solucionando desafios”, analisa Azevedo. “Nossas soluções são tão boas que os profissionais de RI contam com mais qualidade de vida, um equilíbrio melhor entre o ‘valor da ação’ e o seu ‘valor próprio’”, conclui o empreendedor à frente da RIWeb, explicando, assim, porque a empresa passa a adotar o conceito de “peace of mind em relações com investidores”.

Histórico de inovações

Com mais de 10 anos de mercado, a RIWeb tem histórico de inovações para o setor de relações com investidores. Ao longo de sua trajetória, a empresa já desenvolveu mais de 500 projetos, entre criação de sites responsivos e exclusivos de RI, serviços de transmissão de divulgação de resultados e aplicativos. Conta, atualmente, com mais de 100 clientes ativos, com companhias como Itaú, TIM, Marisa, Riachuelo, Iguatemi, XP e Banco Inter integrando a lista de parceiros.

