Terapia Integrativa pode auxiliar a busca por saúde e bem-estar

Segundo a doutora Leticia Fontes, responsável pela QuantumLife, a Ortomolecular abrange tratamentos com uma abordagem integrativa e passam a complementar, cada vez mais, a rotina de tratamentos contra uma série de transtornos e doenças

No Brasil, práticas integrativas e complementares (PICs) – como Tratamentos Ortomoleculares, Ozonioterapia, acupuntura, homeopatia e meditação – já são realidade para mais de 6,6 milhões de pessoas, segundo informações do Ministério da Saúde.

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares colaborou para a disseminação da modalidade. Desde 2006, quando foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a implementar tratamentos complementares à medicina, oportunizando as PICs à população em pontos da Rede de Atenção à Saúde país afora.

A Saúde Integrativa, por meio das terapias complementares, entrou na vida dos brasileiros como um recurso que busca a prevenção de doenças e a otimização da saúde, com ênfase na escuta acolhedora e no desenvolvimento do vínculo terapêutico.

Segundo a doutora Leticia Fontes, responsável pela QuantumLife, longe de ser um tabu, os Tratamentos Ortomoleculares são um exemplo de Medicina Integrativa. Ainda segundo ela, a chamada “Saúde Ortomolecular” passa a agregar, cada vez mais, a rotina de tratamento contra uma série de transtornos e doenças.

“A cada dia, os brasileiros estão constatando que tratamentos integrativos, como a Ortomolecular, podem apoiar e muito, a medicina tradicional, contribuindo para a melhora não apenas da saúde, como também do bem-estar e qualidade de vida, especialmente em tempos de pandemia”, afirma.

Ortomolecular: o que é?

Nas palavras da doutora Leticia Fontes, o termo ‘Ortomolecular’ vem da junção das palavras “Orto”, equilíbrio, e “Molecular”, da molécula. “Por isso, Ortomolecular é um tipo de terapia que busca regular e promover o equilíbrio das nossas moléculas, células, órgãos e do nosso organismo como um todo”, destaca.

“Ao contrário do que muitos pensam”, complementa, “Ortomolecular não é uma especialidade médica, mas uma forma de tratar do organismo e da saúde. Por isso, Tratamentos Ortomoleculares podem ser realizados por diversos profissionais da saúde devidamente capacitados, e não apenas por médicos”, explica.

Ainda de acordo com a doutora, a base do tratamento Ortomolecular está em desintoxicar o organismo, reduzir inflamação, repor vitaminas, minerais, antioxidantes e aminoácidos.

“A Terapia Ortomolecular pode ajudar a equilibrar hormônios e metabolismo, otimizar as funções celulares, modular o sono, otimizar as defesas imunológicas e regular funções digestivas e intestinais, entre outros inúmeros benefícios”, expõe. “Em resumo, Ortomolecular é uma abordagem individualizada que pode colaborar para a sua saúde da forma mais completa”, conclui.

Apoio à saúde

Segundo a Dra. Leticia Fontes, a rede QuantumLife, fundada em 2019, busca focar seus serviços nas pessoas, e não nas doenças. “A QuantumLife recebeu o prêmio Quality Brasil, reafirmando a responsabilidade social, compromisso e respeito com todos”, finaliza.

