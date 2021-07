Operadoras logísticas participam de ações de responsabilidade social

7/7/2021 – São ações como essa que ajudaram a viabilizar a chegada das doações aos estádios, beneficiando milhões de pessoas, diz Marcivan Barreto, Presidente da CUFA SP.

Luft Logistics apoia iniciativas sociais e adere à campanha Mães da Favela Futebol Clube, realizada pela Central Única das Favelas (CUFA)

Segundo a pesquisa “Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil”, da Rede Penssan, 112 milhões de brasileiros sofreram algum grau de insegurança alimentar em 2020, o equivalente a mais da metade da população do país.

Em ação de responsabilidade social, a operadora logística Luft Logistics apoiou a campanha Mães da Favela Futebol Clube e fez a entrega de alimentos doados nos estádios do Palmeiras, São Paulo e Corinthians, de 21 a 27 de junho último. Organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) em parceria com a Comunidade Door, Frente Nacional Antirracista e clubes de futebol brasileiros, a campanha arrecadou na última semana R$ 107 milhões em alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade de todo o Brasil.

O Grupo Luft posiciona-se como parceiro por excelência na expansão dos negócios por meio de operações logísticas de alto padrão. A companhia, que tem Luciano Luft como um dos sócios, desenvolve soluções inovadoras na área de armazenagem e transporte.

“São ações como a da Luft Logistics que ajudaram a viabilizar a chegada das arrecadações aos estádios de futebol, para benefício de mais de 3 milhões de pessoas em todo o país. Estamos muito felizes com a parceria e o sucesso da campanha Mães da Favela Futebol Clube”, declarou Marcivan Barreto, Presidente estadual da CUFA São Paulo.

Para realizar o projeto, a CUFA fechou parcerias com mais de 200 clubes de futebol de todos os estados, entre eles Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bahia, Vitória, Goiás, Ceará e Fortaleza.

Website: http://www.luft.com.br