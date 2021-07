E-book gratuito permite acesso às decisões do STJ na área de Saúde Suplementar

São Paulo 21/7/2021 – Este e-book foi elaborado tendo como base as decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre questões relacionadas à Saúde Suplementar nos últimos cinco anos

Com o objetivo de consolidar as decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre questões relacionadas à Saúde Suplementar, selecionadas e divulgadas em seus informativos periódicos de jurisprudência nos últimos cinco anos e criar sólida fonte de referência na área, o escritório Mandalitti disponibiliza, em seu site, gratuitamente o e-book: “Saúde Suplementar no Superior Tribunal de Justiça: análise normativa das decisões”.

De acordo com estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os casos de judicialização da saúde no Brasil têm aumentado muito nos últimos anos e já ultrapassam 2,5 milhões de ações no período de 2015 a 2020. Esse fenômeno abrange tanto a esfera do Sistema Público de Saúde como também da Saúde Suplementar, seja com assuntos comuns a ambos os sistemas, como órteses e próteses, seja com temas peculiares e mais frequentes a cada um, como ortopedia/traumatologia e rol de coberturas, respectivamente.

“Este e-book foi elaborado tendo como base as decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre questões relacionadas à Saúde Suplementar, selecionadas e divulgadas em seus informativos periódicos de jurisprudência nos últimos cinco anos. O seu conteúdo foi organizado com o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão das decisões sob o aspecto da referência normativa, considerando a pluralidade de leis, bem como de suas fontes. Tivemos também a preocupação de referenciar e reproduzir o conteúdo das normas mencionadas nas decisões, contando com um índice automatizado, em que o leitor pode acessar qualquer tema do seu interesse com apenas um clique no tópico desejado, tornando a leitura mais agradável”, explica o autor Marco Yamada, advogado da Mandaliti.

O e-book é gratuito e está disponível para download pelo link: https://conteudo.mandaliti.com.br/e-book

Website: http://www.mandaliti.com.br