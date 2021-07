Empresas do setor de tecnologia crescem 310% e alta deve se manter em 2021

São Paulo, SP 20/7/2021 – O setor de tecnologia foi protagonista de contratações ao longo de 2020, reflexo da busca por inovação e ganho de eficiência pelas corporações.

Tendência é que, com o crescimento do setor, contratações se mantenham no ritmo e exige que empresas se renovem para atender todas as expectativas do mercado

O setor de tecnologia foi protagonista de contratações ao longo de 2020, reflexo da busca por inovação e ganho de eficiência pelas corporações. Isso é que aponta o levantamento da empresa GeekHunter, empresa especializada na contratação de profissionais de TI.

Ainda de acordo com a pesquisa, nem mesmo a crise do novo coronavírus conseguiu diminuir a expansão do setor tecnológico no país. Ou seja, ano passado, a procura por novos especialistas cresceu 310% e a expectativa é que as empresas continuem suas buscas por profissionais nesse segmento também em 2021.

Todos esses números comprovam uma percepção que já está clara: comprova, de fato, uma transformação digital iminente. A pesquisa global CEO Outlook 2020, desenvolvida pela consultoria KPMG, reforça o estudo anterior.

Segundo o estudo, 67% dos executivos entrevistados afirmaram que a digitalização das operações teve avanços que colocaram a empresa meses e até anos à frente de que eles esperavam.

Além disso, para a maioria dos CEOs, de acordo com a pesquisa, aproximadamente 87% também ocorreu uma aceleração na criação de uma nova força de trabalho, já que a pandemia tornou necessária a contratação de mais colaboradores para lidar com sistemas de automações e inteligência artificial, por exemplo.

Posicionamento de marca

Diante desse cenário promissor, fica nítido que as marcas precisam acompanhar o ritmo de crescimento do setor. Isso é exatamente o que pensa Daniel Santos, CEO da Compliance Soluções, provedora de soluções em TI para o mercado B2B, de médias e grandes empresas, especialista em soluções cloud para gestão fiscal, capital humano e conciliação de cartão nas modalidades principais de SaaS (Software as Service ou software como serviço) e BPO (Business Process Outsourcing).

Ele explica que para acompanhar este crescimento acelerado, as empresas também precisam se renovar a fim de se adequarem às novas expectativas do mercado.

Em 2016, a Compliance foi uma das 35 empresas eleitas pela Endeavor, entre mais de 1.200 empresas, como solução inovadora na área tributária. Vale destacar que foi a única empresa no segmento específico tributário. Essa eleição proporcionou um ano de mentoria com os maiores especialistas em tecnologia da informação e área de negócios estratégicos. O programa teve patrocínio do JP Morgan e apoio do SENAI.

E foi entendendo esse cenário e validando seu potencial de inovação que a marca Compliance deu mais um passo importante em termos de posicionamento no mercado.

“Nós identificamos a oportunidade de ajudar empresas nos desafios da complexa realidade do Brasil, explorando novos territórios, o que nos permitirá conquistar outros mercados e aumentar ainda mais a satisfação e a fidelização de nossos clientes. Nesse caso, a nossa marca também teve que acompanhar esta evolução”, comenta Santos.

Por isso, a partir deste mês, a Compliance, que anteriormente era conhecida como Compliance Fiscal ou Compliance Capital Humano, passa a se posicionar como Compliance Soluções.

“A mudança acontece, agora, para refletir publicamente uma Compliance ainda mais madura e que vive um novo momento de expansão no mercado com foco em suas soluções Fiscais, Capital Humano e Conciliação de Cartão”, destaca o Head de Marketing da corporação, Antonio D`Andréa.

Este novo momento da empresa e a adoção do novo posicionamento com a nova marca tem como objetivo evidenciar ainda mais o cliente como centro do negócio. Além disso, possui como escopo reforçar o posicionamento como uma fornecedora de soluções inovadoras 100% em nuvem para uma transformação digital completa, rápida, fácil, segura e que caiba na realidade do bolso do “empresário brasileiro”, complementa o CEO Daniel Santos.

Além da mudança da marca, a partir de agora, a Compliance Soluções, conta com um novo portal, com uma interface mais moderna e arrojada para que clientes e parceiros acessem de maneira interativa uma das principais provedoras de soluções tecnológicas para o mercado B2B brasileiro.

Website: https://compliancesolucoes.com.br/