Oracle reconhece pelo segundo ano consecutivo a Compliance Soluções como melhor parceira ISV

São Paulo, 19 de julho de 2021 22/7/2021 – Trata-se de um reconhecimento da consolidação da relevância da nossa marca no mercado brasileiro, destaca o CEO da Compliance Soluções, Daniel Santos.

A Compliance Soluções foi eleita pela segunda vez pela Oracle como uma das melhores empresas no ecossistema de parceiros na categoria ISV

A Compliance Soluções, provedora de soluções em TI para o mercado B2B, de médias e grandes empresas, especialista em soluções cloud para gestão fiscal, capital humano e conciliação de cartão de crédito nas modalidades principais de SaaS (Software as Service ou software como serviço) e BPO (Business Process Outsourcing ou terceirização dos processos de negócio) foi eleita pela segunda vez consecutiva pela Oracle como uma das melhores empresas no ecossistema de parceiros na categoria ISV ((Independent Software Vendor ou fornecedores de softwares independentes) pela qualidade entregue de suas soluções em parceria com a Oracle.

A modalidade de reconhecimento Oracle do ano de 2021 é válida no ano fiscal 2021-2022. Em 2020, a Compliance Soluções também foi reconhecida na mesma categoria, porém para o ano fiscal 2020-2021.

A Compliance Soluções é a única empresa em território nacional a ter o título da Oracle por dois anos consecutivos. A iniciativa reconhece as companhias que mais apoiaram a realização dos negócios naquele período no programa de parcerias da Oracle.

O processo de reconhecimento Oracle na categoria ISV

Após a realização de uma pesquisa interna com o time de negócios da Oracle, a Compliance Soluções foi eleita o melhor parceiro e que trouxe maior valor agregado às soluções de tecnologia da gigante multinacional.

A Oracle oferece diversos produtos e serviços em nuvem e possui um ecossistema de parceiros com as ferramentas e os recursos necessários para apoiar os negócios dos clientes. Com as ofertas disponíveis a Compliance Soluções assegura aos seus clientes conformidade a legislação brasileira, redução de multas, custos administrativos das tarefas associadas à geração das obrigações tributárias e carga tributária sem mecanismo de sonegação.

Além disso, a solução foi construída em um único produto 100% web. Outro ponto importante e que mostra o foco da Compliance Soluções com o propósito de entregar valor para os seus clientes é o fato de as soluções desenvolvidas pela empresa contam com inteligência de validação nativa, podendo ser integradas a todos os sistemas de gestão de Oracle como Oracle ERP Cloud, HCM Oracle, Oracle E-Business Suíte (EBS), Oracle JD Edwards (JDE) e Oracle PeopleSoft.

Lucas Corsi, responsável por Alianças, Canais e Parcerias Oracle, parabenizou todo o time Compliance pelo reconhecimento de parceiros Business Transformation (BT) Oracle. “O título é um grande motivo de comemoração e mostra o belo trabalho que a Compliance tem realizado junto à Oracle ao longo desses anos”, destaca Corsi.

Autoridade no mundo Oracle

Segundo Daniel Santos, CEO da Compliance Soluções, para se tornar uma autoridade no mundo Oracle, a Compliance focou em estratégias de crescimento e investiu mais de R$ 3 milhões, desde 2016, estando presente no Oracle Marketing place da desenvolvedora e trabalhando com diversas soluções especialistas, entre elas sua solução fiscal para o Oracle ERP Cloud, primeiro caso de sucesso com a Oracle no Brasil, primeiro também com integração FDC/FDG e, integração com HCM da Oracle.

“O prêmio é resultado de um trabalho contínuo com o foco no cliente através do alinhamento estratégico com o time da Oracle compondo as ofertas ao mercado. Trata-se de um reconhecimento da consolidação da relevância da marca Compliance Soluções no mercado brasileiro, complementa Santos.

Pioneira no reconhecimento Oracle e por disponibilizar soluções inovadoras para atender as demandas regulatórias exigidas pelas autoridades governamentais brasileiras, a Compliance Soluções está em constante crescimento e acumula dezenas de cases de sucesso e projeta um crescimento de mais de 25% no faturamento deste ano.

Website: https://compliancesolucoes.com.br/