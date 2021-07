Fundo Europeu 2030: A União Europeia investindo em negócios criativos

São Paulo, SP 13/7/2021 – Com iniciativa do B&G sociedade de advogados, o evento Fundo Europeu 2030 contará com grandes mentes para um dos temas mais relevantes do momento: Inovação!

Nessa edição do Programa Europa 2030 será abordada a temática dos fundos europeus e seus investimentos de mais de 750 bilhões de euros em ideias inovadoras. A escolha desse tema está diretamente ligada com as recentes aprovações dos Planos de Recuperação e Resiliência de alguns Estados-membros, dentre eles Portugal.

Mentes reunidas para tratar sobre um dos temas mais relevantes do momento: Apoio Internacional à Inovação, com o principal propósito de garantir conhecimentos para impactar e transformar a visão dos empreendedores modernos.

Será a 1ª transmissão do Programa Europa 2030 no Brasil, iniciativa do B&G sociedade de advogados, voltada para o direito e a inovação, atuante no ecossistema europeu e brasileiro.

Essa primeira transmissão conta com a correalização da IAPRENDI, plataforma de apoio ao empreendedor, voltada ao mapeamento de proposta de valor do aprendizado e indicadores capazes de aprender o que desperta continuidade do aprendizado das pessoas. Será abordada a temática dos fundos europeus e investimentos de mais de 750 bilhões de euros em ideias inovadoras, o que está diretamente ligada às recentes aprovações dos Planos de Recuperação e Resiliência de alguns Estados-membros, dentre eles Portugal.

Como apoiadores oficiais, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, Fórum dos Empreendedores, da Associação Catarinense de Tecnologia, do Urban Lounge e Work e da Agência Metropolitana de Campinas. Para enriquecer ainda mais o debate, os inscritos assistirão à representantes do Brasil, Portugal e do Parlamento Europeu, sendo eles:

Prof. Dr. Felipe Ortiz Chibás: Livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, doutor em Ciências da Comunicação (ECA/USP), mestre em Cultura e Comunicação pelo Programa em Integração da América Latina (PROLAM/USP), 2000. Professor, consultor e pesquisador, com experiência na docência na graduação e pós-graduação. Autor de 24 livros publicados em vários países e línguas que abordam diversos assuntos. Possui ampla experiência internacional na formação de gestores, comunicadores e educadores. Consultor de marketing e gestão de projetos midiáticos, assim como outros assuntos para a rede internacional Tephinet e as empresas internacionais Anova (Espanha), Agrasun (Estados Unidos), Digital Sinergy (Estados Unidos) e Hand of Innovation (Brasil). Desde 2018 é membro do GAPMIL – Aliança Global Para Parcerias em Alfabetização Midiática e Informacional, liderada pela UNESCO e desde 2019 da rede MILID – Rede Universitária Internacional sobre Alfabetização de Mídia e Informação e Diálogo Intercultural, que é o braço de pesquisa do GAPMIL.

Exmo. Sr. Hernâni Dinis Venâncio Dias: atual Presidente da Câmara Municipal de Bragança, cidade portuguesa que se destaca em Inovação e Tecnologia; licenciado em Português/Francês pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; exerceu funções docentes no 3º Ciclo e Ensino secundário de 1989 a 2003; exerceu funções de Diretor Regional do Instituto Português da Juventude; Atual Presidente da Direção do Centro Ciência Viva de Bragança; Presidente da Direção do Cybercentro de Bragança, no mandato de 2009/2013; foi presidente da Junta de Freguesia de Sendas por dois mandatos.

Exmo. Sr. José Manuel Ferreira Fernandes: deputado do Parlamento Europeu desde 2009, onde integra o Grupo do Partido Popular Europeu (PPE), reeleito em 2014, e maio de 2019; eleito pelo ranking VoteWatch como o Eurodeputado português mais influente do Parlamento Europeu e o 7º mais influente entre todos os 705 Eurodeputados; coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos; membro suplente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais; membro da Delegação para as relações com a República Federativa do Brasil; membro da Delegação para as relações com o Mercosul; membro da Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana; representa o PPE no grupo de negociações do novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 (QFP); relator e negociador do Parlamento Europeu para o Programa InvestEU; relator da parte financeira do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia; Relator para a mobilização do Fundo de Solidariedade para Portugal decorrente da tragédia dos incêndios; relator do Fundo de Ajustamento à Globalização para o Apoio a jovens inativos e desempregados do setor têxtil, em Portugal; Relator para a mobilização do Fundo de Solidariedade para a Madeira decorrente dos incêndios florestais; negociador pela Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu (PE) para o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), denominado Plano Juncker; negociador da Extensão do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE); autor do projeto-piloto que deu origem ao programa “O teu primeiro emprego EURES” para jovens desempregados; autor da ação preparatória “Reactivate” para o apoio a desempregados com mais de 35 anos de idade. Presidente honorário da ACES Europe – Federação Europeia das Cidades e Capitais de Desporto; autor de várias publicações.

Com a missão de mediar esse evento, o Dr. Thiago Barelli Bet, advogado na Europa e no Brasil, sócio-gestor da sociedade de advogados B&G, especialista em Direito Processual Civil, Direito Civil, Grupo de Empresas e Direito em Startups, mestrando em Direito e Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, atuante há mais de 5 (cinco) anos na assessoria de empresas no Brasil e na Europa e na adequação de projetos para obtenção de subvenções europeias.

O evento é gratuito, 100% online, transmitido em português e com vagas limitadas aos 100 primeiros inscritos.

Website: https://iaprendi.com/fundoeuropeu2030/