Cursos “gratuitos” geram revolta em usuários da Internet

Usuários da Web demonstram frustração por cursos gratuitos que cobram o certificado ao final.

A temática dos cursos online está mais em alta do que nunca, é possível encontrar diversos cursos gratuitos na internet, prometendo uma melhora no currículo de forma inimaginável, mas muitos usuários na internet se sentem enganados com algumas praticas de sites online, como prometer um curso gratuito e vender o certificado.

Além da cobrança em cursos gratuitos, a qualidade de muitos cursos também deixa a desejar, é possível encontrar temáticas de cursos que possuem questionável demanda no mercado de trabalho como, por exemplo, “como efetuar afazeres domésticos” ou “como preparar sucos caseiros”.

Muitas pessoas ficam decepcionadas com a oferta de um certificado pago em um curso que continha a premissa inicial de ser gratuito, gerando questionamentos sobre esta estratégia de vendas ser apropriada em tempos de desemprego e desilusão profissional.

Mesmo com a atual situação do mercado dos cursos gratuitos, existem empresas e organizações que se importam em levar conhecimento de maneira formatada, com cursos relevantes e 100% gratuitos, como, por exemplo, a Aplitech Foundation, que se dedica a oferecer cursos gratuitos com certificado também gratuito. Cristopher Vieira, associated founder da Aplitech Foundation, explica:

“Sites como esses (de cursos gratuitos) não deveriam cobrar em seus cursos, o objetivo do curso online gratuito é transferir o conhecimento. Hoje podemos oferecer um curso de inglês, informática e games, com certificado totalmente gratuito em colaboração com outros criadores de conteúdo.”

Com a indústria 4.0, a demanda por cursos na área de tecnologia vai aumentar sensivelmente, junto de considerações sobre a relevância dos mesmos.

Cursos online ainda podem ser muito bons para revitalização do currículo, organizações como a Aplitech Foundation e empresas são vitais para suprir problemas educacionais, mas as mesmas enfrentam problemas na captação de recursos para continuidade.

