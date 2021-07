Cristo Redentor recebe as cores da bandeira de Itaguaí

Rio de Janeiro 8/7/2021 – Todas as secretarias estão com programações voltadas para o aniversário da Cidade, afirma o prefeito Rubem Vieira.

Maior símbolo do turismo nacional, o Cristo Redentor recebeu, nesta última segunda-feira (5/7), uma iluminação especial para festejar os 203 anos da cidade de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As cores da bandeira municipal de Itaguaí (amarelo, azul, verde e vermelho) e o Brasão oficial da Cidade brilharam no maior monumento do Brasil, o Cristo Redentor, que completa 90 anos em 2021. Em dezembro de 2020, período considerado de alta temporada, foram computados 33 mil visitantes ao local. Já no ano anterior, o número de visitas foi de quase 100 mil pessoas no mesmo mês. Desde sua reabertura em agosto, o ponto turístico tem recebido só 35% dos visitantes do período anterior à pandemia do novo coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa dos trens do Corcovado, hoje, em média 1000 pessoas são levadas pela Centenária Estrada de Ferro do Corcovado por dia, ao passeio oficial de uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro.

Cidade com 135 mil habitantes, Itaguaí possui variedade de belezas naturais comuns à Costa Verde, como cachoeiras, trilhas, mirantes e a Baía de Sepetiba, mas é conhecida também pelos portos e seu polo industrial essencial para o desenvolvimento do estado, onde operam empresas do porte da Vale, CSN e NUCLEP, entre outras.

A programação de aniversário da cidade contou com eventos com foco em esporte, educação, desenvolvimento econômico e bem-estar da população. Os destaques foram o lançamento do projeto Esporte, Ação e Inclusão, voltado para atletas com deficiência, a inauguração do Centro de Acompanhamento e Reabilitação pós-Covid (Carp), composta de uma nova unidade com uma equipe de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas, à disposição da população, a inauguração da Escola de Música Chiquinha Gonzaga, a reinauguração da Escola Municipal de Dança, além do lançamento do Fórum de Desenvolvimento e Economia Sustentável. Haverá, ainda, exposição sobre a história de Itaguaí e Feira de Artesanato ITA Artes no Calçadão de Itaguaí.

A prefeitura tem trabalhado diariamente para deixar a cidade mais iluminada e melhorar a qualidade de vida dos moradores. A manutenção das vias urbanas e vicinais envolve os serviços de tapa-buraco, substituição de manilhas danificadas e desentupimento de galerias. Um dos serviços mais solicitados pela população é o de iluminação pública. Cerca de 400 lâmpadas queimadas foram substituídas em duas semanas de trabalho no bairro.

“Precisamos resgatar esse amor da população por Itaguaí. Já vejo isso acontecendo nas ruas, com as pessoas se dizendo orgulhosas de morar nessa Cidade. Vamos recolocar Itaguaí em posição de destaque, atraindo investimentos e olhando sempre para a sustentabilidade. Precisamos revitalizar nossa economia com responsabilidade, melhorar a mobilidade, promovendo esporte, saúde e bem-estar da população. É para isso que estamos trabalhando”, diz o prefeito Rubem Vieira.

Website: https://itaguai.rj.gov.br/