Solução digital pode gerar experiências de consumo imersivas no setor automotivo

Após um período de instabilidade gerada por conta da pandemia de Covid-19, o setor automotivo vem se recuperando no Brasil. O número de carros no país não para de crescer, conforme revelam dados da AND (Associação Nacional dos Detrans), que apontam que existem em circulação, em todo o território nacional, atualmente, cerca de 45,4 milhões de veículos – o equivalente a um automóvel para cada 4,4 habitantes.

Em São Paulo, cidade com a maior frota de veículos em circulação no país, segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), as lojas do varejo automotivo ficaram fechadas para exposição de produtos e negociações presenciais entre março e junho de 2020, de modo a atender às medidas de isolamento social impostas pelo agravamento da pandemia de Covid-19 no país.

Após o período considerado mais crítico da pandemia, porém, o setor automotivo segue se recuperando, contemplando nesta retomada toda a gama de experiência adquirida neste período atípico dos últimos meses, entre elas a necessidade da aceleração da transformação digital.

Concessionárias e montadoras precisam de transformação digital

A recuperação lenta do setor não atrasa em nada a corrida por soluções adequadas não só à nova realidade, mas também aos novos obstáculos que não devem tardar a surgir. Em um cenário de pós-pandemia, por exemplo, no qual consumidores tendem a marcar presença em lojas e pontos comerciais, planejar formas mais dinâmicas de identificar seus perfis e, com isso, elaborar ofertas mais personalizadas, destaca-se como ponto importante a ser considerado.

Sandra Polessi, Head de Soluções de Negócios da Samsung SDS, aponta esta “customização” das vendas, adaptadas para diferentes perfis de clientes, como uma das grandes novidades trazidas para o setor de varejo automotivo. Neste sentido, ela cita uma inovação trazida pela companhia que atua como braço de Tecnologia da Informação da Samsung.

“A Samsung SDS, por exemplo, possui o Behavior Sensing, uma solução aplicada em lojas capaz de identificar aspectos dos clientes que entram na concessionária, como o gênero, faixa etária e seu humor”, explica a executiva.

A ferramenta consiste na instalação de câmeras na entrada da loja, que fornece uma série de dados para o dono da concessionária, auxiliando-o na abordagem dos clientes. Polessi avalia que a utilização desta combinação de software com hardware na busca pela personalização das vendas cria para o cliente “uma experiência de consumo inovadora”.

Possível tendência para um futuro pós-pandêmico, a “customização” das vendas pode, assim, indicar o caminho para a retomada para outros setores da economia. Exemplos bem-sucedidos não faltam.

