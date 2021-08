Escola oficial de futebol da Inter de Milão procura parceiros nas principais cidades do Interior do país

São Paulo 2/8/2021 – Atividades físicas para crianças deverão ter grande procura no período pós-pandemia.

Paixão nacional, ensino de futebol deverá crescer no pós-pandemia. Retorno rápido do investimento e suporte tecnológico são alguns atrativos para quem quer ter uma unidade da Inter Academy Brazil.

Atual campeã italiana, 3 vezes campeã da Champions League, a Inter de Milão quer aumentar ainda mais sua presença global e vê no Interior do país o carro-chefe para expandir sua rede de escolas de futebol, que já conta com 70 unidades por todo o Brasil.

“O Brasil tem cerca de 30 milhões de descendentes de italianos. Isso somado à paixão pelo futebol, torna a escola de futebol da Inter de Milão bastante atrativa para empreendedores que querem ter um negócio próprio”, explica Marcelo Bernardo, Diretor da Inter Academy Brazil.

Através de sua trajetória profissional, que inclui, entre outras funções, executivo de marketing no grupo Fiat, Marcelo desenvolveu sua visão estratégica para novos negócios. Ele vislumbra para os futuros afiliados da Inter Academy Brazil uma oportunidade de empreender neste momento pós-pandemia.

“A nossa parceria de negócios contempla estrutura enxuta, apoio tecnológico e, principalmente, a marca de um time campeão europeu, que possibilita a chance de fazer conexões com o mundo do futebol internacional”, acrescenta.

Um dos principais atrativos para licenciados e pais é que o sistema Inter Academy Brazil prevê, através da análise de desempenho, o encaminhamento do atleta para o futebol profissional.

A Inter de Milão está procurando multiplicadores no Interior, bem como donos de campos, quadros e escolas que queiram se associar a esse projeto de nível mundial.

