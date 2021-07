Saber usar o algoritmo pode ajudar a atrair seguidores nas redes sociais

Arujá SP 19/7/2021 – Suas vendas podem triplicar entendendo o algoritmo

Especialista em crescimento profissional dá dicas sobre aumento de lucros nas redes sociais

A dificuldade das pessoas em decifrar quais são as estratégias para aumentar o engajamento das redes sociais é diária. A verdade é que não existe nenhuma fórmula milagrosa que irá ultrapassar o valor de um conteúdo que realmente solucione os problemas dos seguidores e gere conexão e relacionamento. Todas as vezes que as pessoas esquecem o real porquê das redes sociais e se prendem a número de seguidores, elas se distanciam do sucesso fazendo com que, no máximo, alcancem uma fama não remunerada. Infelizmente acontece com recorrência grande de empresas que fazem publicações diariamente e não conseguem gerar uma comunicação e nenhuma conexão com o público-alvo.

Mas a grande realidade do tema de hoje é que o algoritmo não é inimigo de ninguém. O Instagram é exatamente uma empresa como as outras que faz questão de causar relevância e destacar bons conteúdos. Então, de certa forma, não é o culpado por algumas contas se destacarem mais do que as outras, mas um bom conteúdo sempre ganha uma relevância e maior entrega devido ao engajamento que causa dentro da própria plataforma e, para que a conta realmente possa ganhar destaque dentro da plataforma, é necessário estar atento a alguns critérios:

• Criar conteúdo que resolva problemas, entretenha ou inspire o público;

• Comentários, salvamentos e compartilhamentos são os grandes responsáveis pelo aumento do algoritmo e pela entrega de posts. Provocar o público com perguntas, enquetes e todas as possibilidades que gerem integração e conexão com seguidores. O relacionamento é o grande responsável e maior combustível para que o engajamento esteja nas alturas;

• Estar diariamente presente em todas as formas de publicação disponíveis na plataforma, entendendo a função de cada uma;

• Construir uma rotina estratégica de stories, onde, pelo menos a cada 3 horas, ocorra uma publicação que gere conexão com o público. Deixar o público participar de rotina e hábitos diários;

• Não fazer legenda com menos de 4 palavras pois irá prejudicar a entrega de postagens e alcance na elevação do algoritmo;

• Neste momento, o modo Reels de postagem tem sido o grande responsável pelo maior alcance de público. Portanto, deve ser usado de forma estratégica. É uma ferramenta de vídeos rápidos de até um minuto para algumas contas determinadas com um conteúdo de teor mais descontraído, mas nem por isso precisam ser dancinhas ou exposições pessoais. Podem ser criativamente desenvolvidos com posts de fotos ou conteúdos de bastante relevância de uma forma mais leve e descontraída;

• Claro que mesmo com essas outras postagens, o feed não pode ser esquecido, pois ele é a grande vitrine virtual, onde o cliente, após atraído e interessado no conteúdo, irá certificar o trabalho;

• Muito cuidado com hashtags. Esta técnica pode ser uma grande amiga ou a maior inimiga se não for utilizada com uma estratégia correta, pois palavras que utilizem termos técnicos irão direcionar a página apenas para pessoas conhecedoras desta parte, ou seja, na grande maioria dos casos, concorrentes e não clientes. Para que isso não aconteça, as melhores palavras para serem utilizadas como hashtag, são a dor, o desejo e a solução trazidos pelo serviço prestado. É uma ferramenta para ser utilizada com cautela de, no máximo, 6 hashtags por publicação;

• Uma boa estratégia para hashtag é utilizar as localizações. Existe um grande número de hashtags estratégicas por cidade e para atrair públicos direcionados de diversos locais;

• Posts que ensinam algo ao público têm maior chance de serem salvos e isso também é uma grande estratégia para o aumento do algoritmo. Aquele famoso passo a passo, dicas ou como fazer, são fundamentais em uma estratégia semanal de crescimento de uma página.

A frequência, constância e relevância são os pontos fundamentais para que o Instagram entenda que a página é um bom negócio e poderá trabalhar com engajamento e profunda amizade e conexão com o algoritmo. Para isso, entender que o tempo será um fator decisivo no resultado, é fundamental.

Não tentar atrair muitas pessoas e, sim, aquelas que realmente tenham interesse no produto.

Gerar relacionamento é, realmente, o maior motivo de engajamento e fidelização de clientes. Desta forma, as redes sociais estarão em crescimento e o profissionalismo será reconhecido em todas as plataformas. Não estar preso a nenhuma plataforma e saber que o negócio pertence a todas as formas de marketing, divulgação e que alcancem pessoas que necessitem dos serviços.

