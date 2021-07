IBRI lança 4º Programa de Mentoring para profissionais de Relações com Investidores

São Paulo, 16/07/2021 19/7/2021 –

Evento de lançamento do 4º Programa de Mentoring para profissionais de Relações com Investidores ocorrerá, em 20 de julho de 2021, às 17 horas.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizará evento de lançamento do 4º Programa de Mentoring para Profissionais de Relações com Investidores, em 20 de julho de 2021, às 17 horas, no canal do IBRI no YouTube.

O Programa tem o objetivo de compartilhar conhecimento entre os membros, estreitar relacionamentos entre profissionais, fortalecer rede de contatos e desenvolver perspectivas complementares para carreira.

O evento de lançamento terá as apresentações de Rodrigo Luz, membro do Conselho de Administração do IBRI e coordenador do Programa Mentoring; Eduardo Galvão, membro do Conselho de Administração do IBRI e mentor do 3º Programa; e Jessica Mehler, mentorada no 3º Programa, que contará a experiência e conhecimentos adquiridos com o Programa.

Para participar do lançamento do 4º Programa de Mentoring para profissionais de Relações com Investidores, basta acessar:

https://youtu.be/s62Y-8fCIho

