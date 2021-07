A importância da impermeabilização nas grandes obras

São Paulo 13/7/2021 –

Muitos casos de problemas com infiltrações e vazamentos são consequências da ausência de um projeto de impermeabilização adequado. Segundo o Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI), estima-se que os serviços executados depois de constatado o problema podem representar de 10 a 15% do custo total da obra.

Indústrias voltadas à proteção contra umidade e infiltração dos imóveis estão cada vez mais atentas para as demandas do segmento técnico, cujas exigências são complexas e customizadas. Este segmento de grandes obras teve uma alta no mercado principalmente a partir da Copa do Mundo de 2014, quando houve maior demanda de material para atender o mercado da construção civil. Desde então, a DRYKO Impermeabilizantes está entre as empresas que participam de licitações importantes, como obras de estádios, aeroportos e hospitais.

“O segmento técnico requer um contato direto com o corpo das construtoras e empreiteiras, responsáveis por grandes obras, com o objetivo de atender as necessidades deste mercado que é singular, exigente e de elevada produtividade. Esse contato mais próximo permite aprimorar produtos e desenvolver itens para atender requisitos específicos”, explica Fanny Sbracci, Gerente de Vendas Segmento Técnico da DRYKO Impermeabilizantes. A executiva cita os laboratórios de Controle e de Pesquisa & Desenvolvimento que a empresa mantém em sua planta para atender a demandas personalizadas.

Neste nicho de mercado, o que faz a diferença é manter uma relação personalizada com o cliente, por meio de canais diretos, oferecendo apoio técnico, flexibilidade de crédito e, principalmente, estando presente em todas as fases da obra para prestar suporte constante aos parceiros.

E os investimentos para alcançar tudo isso são expressivos. A DRYKO Impermeabilizantes, por exemplo, aportou R$ 15 milhões (entre 2019 e 2020), destinados à ampliação da capacidade produtiva e aprimoramento dos processos de qualidade, o que incluiu novos laboratórios, aquisição de equipamentos de última geração e contratação de mão de obra especializada.

Como resultado, o faturamento cresceu. Do início de 2020 até maio deste ano, a carteira do segmento técnico da DRYKO Impermeabilizantes teve um aumento de quase 150%, e a previsão é fechar 2021 com um incremento de 200% em relação ao faturamento do ano passado.

Revenda Especializada

No período pandêmico, quando as empresas tiveram de repensar tudo que havia sido planejado e mudar a direção de como os planos seriam executados, observou-se uma tendência interessante junto às empresas de impermeabilização. Trata-se das Revendas Especializadas, criadas para atuarem em uma determinada distância da fábrica, com o objetivo de prestar um atendimento ágil, com pronta-entrega, para as pequenas e médias necessidades das obras. E mais: o pacote inclui um prazo de pagamento diferenciado, preços mais competitivos e serviço de qualidade.

Esse tipo de ação foi inspirada na necessidade de contar com um suporte de reposição nos mercados locais e na ampliação das vendas no mercado nacional. Além disso, as empresas do setor de impermeabilização buscam alternativas para sair do senso comum, e se tornar referência para qualquer tipo de obra nos segmentos em que atuam.

Nesse sentido, ações de comunicação e divulgação da marca e dos produtos do segmento técnico estão a todo vapor, tais como a parceria com associações, divulgação da marca em veículos voltados ao setor da construção, e-mail marketing, distribuição de brindes, campanhas de PDVs (pontos de vendas) com slogans, entre outros.

