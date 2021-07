O consumo e o varejo na sociedade 5.0 é tema do Latam Retail Show 2021

São Paulo- SP 9/7/2021 –

Evento 100% virtual promovido pela Gouvêa Ecosystem acontece entre os dias 14 e 16 de setembro, e reúne líderes varejistas da América Latina e do mundo para debater o impacto das novas tendências do consumo no pós-pandemia

O conceito de Sociedade 5.0, por definição, é uma síntese da integração de recursos tecnológicos à vida humana, com o objetivo de trazer bem-estar e potencializar a sociedade e indivíduos em todas as esferas sociais. Nesse cerne, estão os conhecidos princípios de inclusão, sustentabilidade e humanização da tecnologia, bem como a busca incessante pelo equilíbrio e qualidade de vida.

A pandemia do novo coronavírus antecipou esse conceito, antes previsto para o futuro, transformando a forma como os consumidores se relacionam com as empresas e potencializando o uso de tecnologia. Temas como a Internet das Coisas, a Realidade Aumentada, a Inteligência Artificial, o marketing preditivo e as novas experiências dos consumidores nas lojas físicas passaram a ser tratados com importância no Brasil e no mundo.

Para entender o que mudou e as tendências para os próximos anos, no período de 14 a 16 de setembro, ocorre o Latam Retail Show 2021, o mais importante evento de varejo e consumo B2B da América Latina. A expectativa é reunir líderes de diversos segmentos para compartilhar com o público suas experiências e debater as transformações que as novas tecnologias podem gerar nos negócios, além das novas tendências do consumo no pós-pandemia.

Ao todo serão mais de 80 horas de conteúdo e cerca de 250 especialistas convidados do Brasil e do mundo. Entre eles Ana Luiza Mclaren (Cofundadora do Enjoei), Ana Szasz (Head de E-commerce do Rappi), Paula Andrade (Vice-Presidente de Varejo da Natura & Co América Latina), Paulo Camargo (CEO do McDonald’s) e Paulo Correa Jr. (CEO da C&A Brasil).

Os participantes vão poder acompanhar tudo a partir de cinco salas simultâneas, divididas por eixos temáticos, além de uma expo virtual. O evento ainda agregará fóruns convergentes para debater temas relevantes no segmento, se tornando o maior programa já elaborado em um evento do gênero.

É o caso do 1º Latam Business Ecosystem Summit, com uma pauta ampla de temas envolvendo conhecimento e estudo de casos relacionados a esse conceito. O fórum marcará o lançamento do livro “Ecossistemas de Negócios Made in Brazil”.

O Latam Retail Show também receberá o Matching Brasil-China – 1º Encontro Brasil-China para Desenvolvimento do Varejo e Consumo, em edição aberta e gratuita com inscrição prévia, mostrando as experiências e aprendizados de empresas brasileiras desses setores na China e, da mesma forma, das empresas chinesas no Brasil.

Outras programações gratuitas previstas são do Instituto Foodservice Brasil (IFB), que promoverá um encontro focado em transformação digital do setor, e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), que trará uma manhã de práticas bem-sucedidas de ESG (em inglês, Environmental, Social and Governance) no Brasil.

Por fim, será apresentado e entregue aos participantes o resultado da pesquisa Consumo 5.0, feita com um recorte especial em 6 países da América Latina para demonstrar a relevância do conceito no comportamento dos clientes e as tendências do segmento no pós-pandemia, cada vez mais voltadas para os arquétipos da responsabilidade social.

Nascido em 2015, o Latam Retail Show se tornou, neste período, o completo e relevante evento de varejo e consumo da América Latina. Foram mais de 850 horas de conteúdo, 1.000 palestrantes e 50 mil visitantes nos últimos anos.

