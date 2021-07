Campus Party Digital 2021 anuncia edição em Brasília

São Paulo- SP 14/7/2021 –

Festival acontecerá no final do mês e contará com diversas experiências integradas

A Campus Party, maior festival de tecnologia do mundo, acaba de anunciar a edição em Brasília, que acontecerá entre os dias 22 e 24 de julho, em formato 100% digital, com transmissão multiplataforma e inscrição gratuita. A edição também contará com a participação e conteúdo de outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

O principal objetivo da Campus Party Digital Edition 2021 é trazer conteúdos inovadores para estimular ainda mais a interação entre os participantes, independentemente de idade, etnia, gênero ou status socioeconômico. A meta é ir além da entrega de eventos no molde “Zoom + plateia”, através de projeto omnichannel, que levará o conteúdo em diferentes plataformas como: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Twitch. Os campuseires também poderão encontrar os painéis de conteúdos Globo, no Globoplay, já na semana posterior ao evento.

De acordo com Tonico Novaes, CEO da Campus Party no Brasil, a edição de Brasília é essencial para o universo do festival. “Queremos proporcionar uma experiência disruptiva e inclusiva, para todas as comunidades de campuseires da região”, completa Tonico.

Para estimular debates inspiradores, a edição apresentará seis palcos: Reboot the World, Work Life, Green Deal, Living Better, Joy of Life e New Horizons, que abordarão, respectivamente, as diferentes temáticas: Sociedade 5.0, Mercado de Trabalho e Economia; Energia Limpa e Meio Ambiente, Saúde e Ciência, Entretenimento e Cultura Digital, Educação e Governo Tech.

O festival conta com o line-up confirmado. A seguir, alguns dos nomes:

• Abilio Diniz – Presidente do Conselho da Península Participações e membro do Conselho de Administração do Grupo Carrefour;

• Caito Maia – Fundador da Chilli Beans;

• Fernanda Gentil – jornalista e apresentadora da Globo;

• Felipe Andreoli – jornalista da Globo;

• Eduardo Sterblitch – Humorista da Globo;

• Rafa Kalimann – Apresentadora do Globoplay;

• Maitê Lourenço – CEO e fundadora do BlackRocks Startups;

• Luís Justo – CEO do Rock in Rio;

• Nyvi Estephan – Apresentadora e streamer;

• Fabiana Karla – Atriz e apresentadora da Globo;

• Eva Lazarin – CEO e fundadora da Benkyou;

• Débora Garofalo – Coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo;

• Fabi Alvim – Comentarista olímpica da Globo;

• Aretha Duarte – alpinista;

• Ademar Lucas – skatista;

• Joana Thimoteo – Diretora de eventos esportivos da Globo;

• Ricardo Cappra – Chief Data Scientist do Cappra Lab;

• Flávia Gamonar – Autora e instrutora oficial LinkedIn Learning;

• Kenya Sade – Apresentadora do podcast Tô na Trace;

• Gustavo Ziller – Criador e protagonista da série 7CUMES do Canal Off.

Durante os três dias do evento, além dos painéis, a edição digital também contará com diferentes experiências que proporcionarão maior interação e integração entre campuseires. Empresas, instituições de ensino, governos, comunidades e entusiastas se encontrarão em um polo digital onde o futuro será ativamente construído.

As inscrições são gratuitas pelo site: https://brasil.campus-party.org/

Realizador – Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviço, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group – consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países.

Campus Party Digital Edition 2021

Dias: 22, 23 e 24 de julho

Horários: 10h às 0h (dias 22 e 23/07) e 10h às 20h (dia 24/07)

Site oficial: digital.campus-party.org/brasil

Inscrições pelo link: https://brasil.campus-party.org/

Mais informações para a imprensa:

Fábio Rego Barros

(21)99968-2771

[email protected]

Marina Alfano

(11)97286-1149

[email protected]

Renata Vital

(11)94748-3290

[email protected]

Website: https://brasil.campus-party.org/