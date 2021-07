Presidentes do Banco Carrefour e do Banco Original participam de encontro online sobre a digitalização dos serviços financeiros e seus impactos no mercado

São Paulo- SP 15/7/2021 –

Evento online promovido pela Gouvêa Academy, braço de educação corporativa do Ecossistema Gouvêa, nos dias 20 e 21 de julho, discute novos modelos de negócios e inovações no segmento

Os executivos Carlos Mauad (CEO do Banco Carrefour) e Alexandre Abreu (Presidente do Banco Original) são os principais convidados da 4ª edição do evento “Quando os presidentes se encontram” promovido pela Gouvêa Academy, braço de educação corporativa do Ecossistema Gouvêa, no dia 20 de julho.

O encontro virtual faz parte do segundo ciclo do Programa de Desenvolvimento Estratégico em Consumo e Varejo elaborado pela Gouvêa Ecosystem, um conjunto de ações educativas voltadas para a capacitação de líderes de negócios, com o objetivo de torná-los agentes de transformação e mudanças que o país necessita. Nesta oportunidade, grandes varejistas brasileiros se reúnem para debater a digitalização dos serviços financeiros e seus impactos no segmento.

Além do tema principal, o debate ganha profundidade com a abordagem de mais vertentes do assunto entre os quais estão: a nova economia digital; bancarização do varejo; aumento da eficiência dos sistemas de pagamentos online e offline (inclusive pelo PIX), Open Banking e o seu potencial de desenvolvimento de novos modelos de negócio e oportunidades de inovação com a criação da moeda digital brasileira.

Para Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, o encontro amplia o debate sobre a progressiva digitalização dos serviços financeiros e sua importância no aspecto das novas iniciativas e tendências dentro segmento do consumo e varejo.

“A transformação global e local nos serviços financeiros com sua crescente digitalização em múltiplas alternativas desenha uma outra realidade, que gera inegáveis novas oportunidades e alternativas para os setores ligados ao varejo e consumo”, explica.

Mercado financeiro em pauta

Desde 2020, o Banco Central do Brasil vem criando uma série de mecanismos para a ampliação da oferta de produtos e serviços financeiros, por parte de empresas de diferentes segmentos. As medidas têm como objetivo estimular a democratização financeira no país e crescer o PIB.

Mediante este cenário é importante gerar novos modelos de negócio, além de melhorar a experiência de compra dos consumidores e impulsionar a inclusão financeira e digital da população. Por isso, o debate entre os varejistas prossegue no dia 21 de julho e conta com a presença de nomes relevantes no mercado como Diego Barreto (CFO & VP of Strategy do iFood e autor do livro Nova Economia), Rodrigo Furiato (Wallet Country Head do Mercado Pago Brasil), Sandro Almeida (Diretor de Produtos e Serviços Financeiros da Lojas Renner), Marcello Miranda (VP de Produtos e Serviços Financeiros da Pernambucanas Financiadora), Regina Murakoshi (Diretora de Produto e UX do banQi) e André Tonelini (Client Executive Director do Banco Carrefour).

O ciclo educativo ocorre de acordo com a seguinte programação:

20/07 (das 18h às 19h45) – evento online e interativo, com palestra sobre “Open Banking”, ministrada por Alexandre Abreu (Presidente do Banco Original) e “Transformações do mercado financeiro e seus impactos no varejo e consumo”, proferida por Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour.

21/07 (das 8h30 às 13h) – imersão no tema “Como criar novos modelos de negócio e atuar na Nova Economia”, e apresentações dos painéis “Estratégias para ampliação da atuação e novos modelos de negócios” e “Bancarização do varejo”. O evento contará com as participações de Diego Barreto (CFO & VP of Strategy do iFood e autor do livro Nova Economia), Rodrigo Furiato (Wallet Country Head do Mercado Pago Brasil), Sandro Almeida (Diretor de Produtos e Serviços Financeiros da Lojas Renner), Marcello Miranda (VP de Produtos e Serviços Financeiros da Pernambucanas Financiadora), Regina Murakoshi (Diretora de Produto e UX do banQi) e André Tonelini (Client Executive Director do Banco Carrefour).

