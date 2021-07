Bonolat celebra 10 anos no mercado com renovação de identidade visual

São Paulo, SP 29/7/2021 – Todos sabemos que cada empresa tem uma identidade própria, que reflete seus valores. Precisamos, também, mostrar que a Bonolat se destaca por sua excelência

O novo design faz parte da estratégia de evolução da marca no mercado brasileiro

Em 2021, a Bonolat comemora um marco significativo: 10 anos no mercado. Ao longo deste período, a empresa evoluiu e passou por expansões que resultaram não só no aumento da família de produtos, mas também na otimização da marca. Para marcar a data e mostrar aos seus clientes a maturação de seus produtos e ideais, a indústria de laticínios investiu em uma renovação completa de sua identidade visual.

“Todos sabemos que cada empresa tem uma identidade própria, que reflete seus valores. Não basta apenas saber disso, precisamos, também, mostrar os elementos que fazem com que a Bonolat se destaque por sua qualidade e excelência”, pontuou José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho de Administração da Asperbras, empresa que detém a marca de laticínios.

Para demonstrar esta evolução de forma eficaz e fazer com que a Bonolat tenha um impacto ainda maior em seus clientes, a empresa mudou significativamente cada aspecto de sua estética. Com design mais moderno, que reflete o momento atual do mercado e da marca, as novas peças aparecem não só nas redes sociais, mas também nas novas embalagens recicláveis, novo catálogo e culmina em um novo site, previsto para ir ao ar no início do segundo semestre.

No catálogo, clientes podem aprender mais sobre a história, processos e valores da empresa e, ainda, conhecer a linha atualizada e completa de produtos lácteos Bonolat, que inclui Leite em Pó integral Instantâneo, Leite em Pó Integral, Leite em Pó Desnatado, Leite UHT Desnatado, Leite UHT Semidesnatado, Leite UHT Integral Enriquecido, Leite Zero Lactose e Leite UHT Integral. A partir do segundo semestre, a empresa lançará, também, o creme de leite de caixinha.

Cada uma dessas novidades terá uma nova roupagem para as embalagens recicláveis. Com novo “look” e aprovadas internamente por um Comitê de Pesquisa, os recipientes dão destaque à sustentabilidade, característica que está no DNA da Bonolat, que instalou processos ao longo dos últimos anos para diminuir os impactos ambientais e danos causados pelos descartes.

Novos produtos

No primeiro semestre deste ano, a Bonolat chegou ao comércio atacadista e varejista com dois novos produtos: os leites especiais Zero Lactose e Enriquecido. A empresa de laticínios investiu, também, em produtos mais saudáveis. Segundo José Roberto Colnaghi, a demanda dos consumidores por novas opções influenciou a decisão.

“A procura por ingredientes saudáveis aumentou bastante nos últimos tempos. Consumidores estão prestando mais atenção na procedência de laticínios e preferindo opções que se encaixem as suas necessidades e restrições dietéticas”, avaliou Colnaghi.

No geral, desde os novos produtos desenvolvidos, até a repaginação das embalagens, a Bonolat segue uma tendência mundial de alimentação mais saudável, foco principal da empresa de lácteos atualmente. “Vivemos um momento em que há uma forte tendência no mercado por produtos mais saudáveis e sustentáveis. A Bonolat reconhece isso, pois escuta seus consumidores. Por isso, a evolução da marca reforça o nosso compromisso com a saúde e opinião do cliente”, concluiu José Roberto Colnaghi.

Para conferir o novo visual e o catálogo completo e também os novos produtos, basta entrar no site da Bonolat ou siga a empresa em suas redes sociais @leitebonolat.

Website: https://ecco.inf.br/